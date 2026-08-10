El tocopillano se convertirá en el octavo jugador nacional que competirá en la liga de Estados Unidos. A todos les une un pasado en La Roja.

Es verdad que falta la oficialización, pero va a ser un hecho que el delantero Alexis Sánchez jugará por las próximas dos temporadas en la Major League Soccer (MLS), donde defenderá la camiseta del CF Montréal de Canadá.

Gracias a este nuevo vínculo, que pone término a su exitosa carrera de 18 años en el fútbol europeo, no sólo emprende su regreso al continente americano, además volverá a compartir camarín con un futbolista chileno, como el arquero Thomas Gillier.

Además, Alexis Sánchez se convertirá oficialmente en el octavo jugador nacional que vea acción en la MLS, donde también competirá con otras figuras del fútbol mundial como Lionel Messi, Luis Suárez, Robert Lewandowski, Thomas Müller y Antoine Griezmann, entre otros.

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Alexis y los chilenos que juegan en la MLS

Si hay algo que tienen en común el tocopillano con todos los compatriotas que juegan en la liga de Estados Unidos es que tienen un pasado en la Selección Chilena, ya sea en divisiones juveniles o a nivel mayor, donde jugaron con el Maravilla.

De los ocho chilenos en la MLS, dos de ellos son surgidos en las fuerzas básicas de equipos norteamericanos como Zidane Yánez en Nashville SC y Antonio Riquelme en Real Salt Lake. Mientras que Gillier es quien lleva más tiempo en la competencia, pues arribó en agosto del 2025.

Durante 2026 llegó el gran contingente nacional. Alexander Aravena que vino de Gremio a Portland Timbers. El defensor Benjamín Kuscevic que pasó de Fortaleza cedido al Toronto FC. Paulo Díaz que arriba como figura a Atlanta United, y el último caso, Gonzalo Tapia al Columbus Crew. Tras ellos, llega Alexis.

En síntesis