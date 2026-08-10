La firma del tocopillano en la MLS por dos años, sepulta la aspiración de verlo en los azules, lo que genera críticas, pero también un cable a tierra.

La noticia de la jornada ha sido el nuevo rumbo que tomará Alexis Sánchez en su carrera en el fútbol, que lo alejó definitivamente del sueño de verlo como jugador de Universidad de Chile.

El tocopillano jugará por el Montreal de la MLS y se prepara para vivir una vida familiar en Canadá, lejos del ruido y las polémicas que significan el fútbol chileno en su actualidad.

Una situación que fue analizada por Marcos González en conversación con Redgol, quien apunta que privilegió la tranquilidad, además que no le cierra la puerta en la U.

Alexis Sánchez optó por su tranquilidad familiar para los últimos años. Foto: Javier Torres/Photosport

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Alexis busca tranquilidad y orden lejos del fútbol chileno

Marcos González es un experimentado en el fútbol y también tuvo que tomar importantes decisiones, como la que le tocó a Alexis Sánchez quien decidió ir a la MLS.

“Bien, serían sus últimos años en una liga competitiva, que es muy física, es superior a la chilena y lo demostró en el Mundial que le hace 4 goles a Paraguay y a nosotros nos cuesta mucho hacer eso. Eso es una liga competitiva, fuerte y bien organizada y son cosas que se agradecen en la profesión”, destacó.

En ese sentido, deja sobre la mesa que las dudas que genera el fútbol chileno, además de la poca competencia fueron fundamentales, dejando en claro que hay una búsqueda de una vida tranquila.

“Es una organización a otro nivel, lo han demostrado en los mundiales, además la calidad de jugadores que llegan son buenos, quizás en sus últimos años, pero la calidad está intacta”, precisa.

Pese a todo, asegura que, aunque firmó por dos temporadas en Montreal, los hinchas de la U mantienen la esperanza de verlo de azul: “Habrá que esperar un año mas y yo creo que puede llegar”.