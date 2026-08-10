Los seguidores del cuadro albo ya tienen a disposición la indumentaria oficial que usará el portero caboverdiano.

Un nuevo domingo ganador vivió Colo Colo, porque el puntero de la Liga de Primera dio vuelta el partido, venció por 2-1 a Unión La Calera de visita y lleva 9 triunfos de manera consecutiva.

El cuadro albo se impuso ante los cementeros sin su mediático fichaje, puesto que Vozinha no estuvo en la nómina y se pone a punto de cara a su estreno en el fútbol chileno.

La locura por el arquero que se hizo famoso por sus atajadas con Cabo Verde en el Mundial 2026 no se detiene, situación que quieren aprovechar por todo lo alto en Blanco y Negro.

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adidas por fin pone a la venta las camisetas de arquero en Colo Colo

Una de las situaciones que sorprendió en la conferencia de prensa y luego en la presentación de Vozinha, fue que el golero no vistió la indumentaria de arquero de Colo Colo, sino que posó con la segunda camiseta del elenco popular, de color negro.

La razón es simple, adidas, patrocinador y proveedor de la vestimenta de Colo Colo, ni tenía a la venta las tenidas de portero del Cacique en su plataforma virtual, situación que se remedió.

La camiseta titular de arquero

Las camisetas suplente de arquero.

La marca alemana puso a disposición de los hinchas las camisetas de arquero del puntero del fútbol chileno. Están a la venta las tricotas de color amarillo y las lilas, con las que se lucirá el propio Vozinha.

La vestimenta puede ser personalizada, es decir, los hinchas podrán estampar el número 29 y el apodo de Vozinha, la cual espera sea furor de venta, a pesar de su elevado precio.

Colo Colo le saca el jugo a Vozinha, primero con una línea de poleras especiales del africano y ahora con la camiseta oficial de arquero en la tienda virtual de adidas.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 16 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera