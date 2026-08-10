Marc Cucurella debutará en el Real Madrid con nuevos zapatos Puma, los que tienen una tecnología nacida en el running.

El fútbol nunca se había jugado tan rápido. Las transiciones duran apenas segundos, los espacios aparecen y desaparecen en un instante, y la capacidad de reaccionar antes que el rival puede definir un partido. En ese escenario, la velocidad dejó de ser un atributo más para convertirse en una de las principales herramientas del juego.

Con esa premisa, PUMA presenta las nuevas Ultra 7, una nueva generación de botines diseñada para quienes buscan transformar cada arranque en una ventaja competitiva. Bajo el concepto creativo “What The Fast!?”, el modelo combina innovación, ligereza y capacidad de respuesta para acompañar el ritmo que exige el fútbol actual.

Uno de los principales avances del nuevo modelo es la incorporación de Nitrofoam Elite, una tecnología nacida en el running que ahora llega a la cancha.

Integrada en la plantilla del botín, está diseñada para comprimirse y recuperar su forma de manera inmediata, entregando una sensación de impulso, mayor retorno de energía y una respuesta más rápida en cada movimiento.

Los nuevos zapatos que lanza PUMA

Cucurella y Neymar lucen los nuevos botines de Puma

A esta innovación se suma una construcción completamente renovada, pensada para ofrecer un ajuste más preciso, mayor estabilidad y una sensación de ligereza que acompaña las acciones explosivas del juego, desde los primeros metros hasta los cambios de dirección más exigentes.

Las nuevas ULTRA 7 comenzarán a verse en las principales ligas del mundo en los pies de algunos de los futbolistas más destacados de la actualidad, entre ellos Marc Cucurella, campeón del mundo con España y flamante refuerzo del Real Madrid, además de Neymar Jr., quien estrenará el modelo en su regreso al Brasileirao.

Cucurella luce sus botines Puma

Con este lanzamiento, PUMA continúa trasladando al fútbol tecnologías desarrolladas en otras disciplinas, reafirmando su compromiso con la innovación y con el desarrollo de productos pensados para responder a las nuevas demandas del deporte.

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Porque la velocidad ya no solo se mide en metros recorridos, sino también en la capacidad de reaccionar antes, anticiparse a cada jugada y descubrir un ritmo que incluso el propio jugador no sabía que tenía.

Las nuevas PUMA Ultra 7 ya se encuentran disponibles en tiendas PUMA y distribuidores autorizados del país.