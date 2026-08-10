A pesar de que todavía no hay oferta por el chileno que milita en el Midtjylland de Dinamarca, Corriere Dello Sport contó de nuevos contactos con el agente del zurdo formado en Universidad de Chile. Tic, tac...

El AC Milan de Italia tiene un interés por Darío Osorio y esas ganas de fichar al seleccionado chileno parecen ser serias. De hecho, en la prensa de aquel país se habla ya de nuevos contactos con el entorno del zurdo que milita en el Midtjylland de Dinamarca.

Y que hace un buen rato está en la carpeta rossonera. Este lunes 10 de agosto, el Corriere Dello Sport informó que tanto el agente de Osorio como el del argentino Matías Soulé mantienen charlas con la directiva milanista. Aunque la gran ventaja del exjugador de Universidad de Chile es el valor de su pase.

Asciende a 20 millones de euros contra los 35 millones de la divisa europea que costaría el trasandino que milita en la AS Roma. Pero todavía hay algunas cuestiones que resolver, tanto para la plana mayor como para el director técnico Rubén Amorim.

Darío Osorio en acción ante Cuti Romero durante un partido de Eliminatorias 2026 entre Chile y Argentina. (Andrés Piña/Photosport).

Liberar algunas plazas de jugadores que no serán tan tenidos en cuenta. Por ejemplo, el mexicano Santiago Giménez, quien está cerca de ser cedido a préstamo al Porto de Portugal. Otro de los que apunta a salir es el defensor Fikayo Tomori. Y por petición de Amorim, todo apunta que el Milan hará una oferta por el zaguero seleccionado portugués Gonçalo Inácio del Sporting CP.

Gonçalo Inácio es el capitán del Sporting de Lisboa y podría llegar al AC Milan. (Carlos Rodrigues/Getty Images).

La lista de posibles salidas es muy larga: Warren Bondo, Zachary Athekame, David Odogu, Youssouf Fofana, Pervis Estupiñán, Yunus Musah, Samuele Ricci, Filippo Terracciano y Alphadjo Cissé, además de los mencionados.

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El fichaje del Milan de Italia que complica a Darío Osorio, pero no le cierra la puerta

El AC Milan de Italia logró el fichaje de Andrej Kostić, un delantero montenegrino que mide casi un metro 90 centímetros, tiene 19 años y le pone una complicación a Darío Osorio. Su arribo se anunció en marzo y le costó al elenco rossonero 3 millones de euros, además de un porcentaje de una venta posterior.

Andrej Kostic en acción por el AC Milan. (WM Sport Media/Getty Images).

A pesar de que Amorim tuvo a Kostić en la pretemporada, según Milan News fue uno de los reprobados. De hecho, lo mandaron de vuelta a Italia en vez de llevarlo a Yakarta, la capital de Indonesia, para que se integrara nuevamente al equipo primavera.

Más allá de eso, el fichaje del montenegrino ocupa uno de los dos cupos extracomunitarios disponibles de los rossoneri. Eso podría ser una complicación para el chileno oriundo de Hijuelas. Sólo se permiten un par de futbolistas en esa condición provenientes del extranjero, según la reglamentación del fútbol italiano.

Otro punto que tiene muy pendiente al entorno de Osorio es el presente del portugués Rafael Leao, quien apunta a salir y suena con firmeza en el Galatasaray de Turquía. Por lo pronto, el cuadro milanista espera recibir al menos 50 millones de euros por él.

Rafael Leao en acción ante el Chelsea en un duelo de pretemporada. (Peksi Cahyo/Getty Images).

Y no quiere cederlo al gigante de Turquía ni siquiera con una obligación de compra. Por lo pronto, Osorio sigue a la espera del AC Milan, pero en la plana mayor del gigante italiano y europeo no pierden de vista la situación con el entorno del chileno. El tiempo dirá…