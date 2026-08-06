Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
internacional

Darío Osorio queda a un paso del gran salto: Milan lo tiene a una firma de ser refuerzo

Un especialista del mercado asegura que el gigante de Italia lo tiene listo para fichar, lo que se puede dar en las próximas horas.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Darío Osorio sigue vigente en el mercado de Europa.
© Ritzau Scanpix/AFP via Getty ImaDarío Osorio sigue vigente en el mercado de Europa.

Uno de los jugadores de la selección chilena que puede dar el gran salto de su carrera es Darío Osorio, quien nuevamente gana protagonismo en el mercado de fichajes en Europa.

Todo, porque, según informó el periodista especialista en fichajes, Matteo Moretto, el formado en Universidad de Chile está coqueteando con un gigante de Italia.

Así lo hizo saber en sus plataformas digitales, donde confirma los acercamientos de parte del Milan para quedarse con su carta, lo que sería un golpe total para el fútbol chileno.

Darío Osorio podría hacer las maletas.

Darío Osorio podría hacer las maletas.

FC Midtjylland entrega pistas sobre el futuro de Darío Osorio y revela interés europeo

ver también

FC Midtjylland entrega pistas sobre el futuro de Darío Osorio y revela interés europeo

Darío Osorio es seguido de cerca por el Milan

Darío Osorio ya cumplió un ciclo en el Midtjylland en el fútbol de Dinamarca, por lo que hay muchos interesados en su pase teniendo en cuenta sus campañas en el Viejo Continente.

Por lo mismo, la información del periodista Matteo Moretto, mueve el piso para el futuro del atacante de la selección chilena, que puede dar el gran salto que esperaba.

“Exclusiva: El Milan sigue vigilando de cerca a Darío Osorio, el delantero chileno que juega en el Midtjylland”, explicó en sus plataformas digitales, generando ilusión.

No es primera vez que el cuadro italiano se fija en el nacido en Hijuelas, a quien ya habían buscado cuando estaba en Universidad de Chile, por lo que los azules también miran expectantes porque tienen el 10% se su carta.

Mohamed Salah puede dejar a Darío Osorio sin su esperada venta a Turquía

ver también

Mohamed Salah puede dejar a Darío Osorio sin su esperada venta a Turquía

Mira los detalles:

Tweet placeholder
Lee también
Multicampeón con Colo Colo le raya la cancha a Román: "La tiene que romper"
Colo Colo

Multicampeón con Colo Colo le raya la cancha a Román: "La tiene que romper"

Colo Colo en riesgo de quedarse sin figura: Oferta formal de Brasil
Colo Colo

Colo Colo en riesgo de quedarse sin figura: Oferta formal de Brasil

Presidente de Cruzados admite que es difícil traer refuerzos y su gran sueño: "Llegar a..."
Universidad Católica

Presidente de Cruzados admite que es difícil traer refuerzos y su gran sueño: "Llegar a..."

El "chanchullo" que puede hacer Colo Colo con su nuevo fichaje
Colo Colo

El "chanchullo" que puede hacer Colo Colo con su nuevo fichaje

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo