Un especialista del mercado asegura que el gigante de Italia lo tiene listo para fichar, lo que se puede dar en las próximas horas.

Uno de los jugadores de la selección chilena que puede dar el gran salto de su carrera es Darío Osorio, quien nuevamente gana protagonismo en el mercado de fichajes en Europa.

Todo, porque, según informó el periodista especialista en fichajes, Matteo Moretto, el formado en Universidad de Chile está coqueteando con un gigante de Italia.

Así lo hizo saber en sus plataformas digitales, donde confirma los acercamientos de parte del Milan para quedarse con su carta, lo que sería un golpe total para el fútbol chileno.

Darío Osorio podría hacer las maletas.

ver también FC Midtjylland entrega pistas sobre el futuro de Darío Osorio y revela interés europeo

Darío Osorio es seguido de cerca por el Milan

Darío Osorio ya cumplió un ciclo en el Midtjylland en el fútbol de Dinamarca, por lo que hay muchos interesados en su pase teniendo en cuenta sus campañas en el Viejo Continente.

Por lo mismo, la información del periodista Matteo Moretto, mueve el piso para el futuro del atacante de la selección chilena, que puede dar el gran salto que esperaba.

“Exclusiva: El Milan sigue vigilando de cerca a Darío Osorio, el delantero chileno que juega en el Midtjylland”, explicó en sus plataformas digitales, generando ilusión.

No es primera vez que el cuadro italiano se fija en el nacido en Hijuelas, a quien ya habían buscado cuando estaba en Universidad de Chile, por lo que los azules también miran expectantes porque tienen el 10% se su carta.

ver también Mohamed Salah puede dejar a Darío Osorio sin su esperada venta a Turquía

Mira los detalles: