El intermediario en la llegada del africano a los albos, Luciano Duthu, dio detalles de la negociación del Cacique por el arquero.

Colo Colo tomó notoriedad a nivel global por el fichaje que presentó en las últimas horas: el arribo de Vozinha, el arquero más popular del Mundial 2026, generó expectación en todo el planeta.

El meta que se hizo famoso por sus atajadas con la camiseta de Cabo Verde ya está en Chile, donde fue recibido como un rockstar y tuvo primeras horas frenéticas en el país.

El fichaje de Vozinha en Colo Colo sorprendió a muchos, debido a que pasó de ser estrella en la Copa del Mundo, directamente al fútbol chileno, algo que no había ocurrido nunca en la liga nacional.

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Colo Colo le “robó” a Vozinha a un equipo argentino

Uno de los personajes claves en la llegada de Vozinha a Colo Colo fue el representante Luciano Duthu, quien reveló en diálogo con TNT Sports que el africano primero fue tentado por otra liga.

El intermediario que trajo al portero a Chile indicó que primero lo ofreció al fútbol argentino, sin embargo, Blanco y Negro fue más rápido a la hora de cerrar la operación.

“Yo soy intermediario de jugadores, aparte he representado por muchos años a muchos jugadores, siempre estoy en la búsqueda de jugadores depende a lo que me piden los equipos con los que trabajo”, explicó en primera instancia Duthu.

Aníbal Mosa posando junto a Vozinha. Foto: Photosport

“En este caso un equipo argentino me había pedido un arquero de experiencia, con presente, y bueno, no se dio lo de Argentina… digamos, Colo Colo avanzó mucho más rápido que lo de Argentina y fue así como empezamos a caminar juntos con Colo Colo y se dio la situación”, cerró.

Vozinha ya vivió su primera conferencia de prensa como jugador de Colo Colo y este miércoles será presentado en sociedad en un evento masivo en el estadio Monumental.

En síntesis

Vozinha , estrella de Cabo Verde en el Mundial 2026, fichó por Colo Colo .

, estrella de Cabo Verde en el Mundial 2026, fichó por . El representante Luciano Duthu reveló que Vozinha fue ofrecido primero en Argentina .

reveló que fue ofrecido primero en . La presentación masiva de Vozinha será este miércoles en el estadio Monumental.

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