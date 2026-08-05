El Rojo tendrá que abonar varios millones para saldar una deuda que le permitirá a Gustavo Quinteros contar con el mundialista que le sopló al Cacique y, sin quererlo, le dio pie al arribo del capitán de Cabo Verde.

Santiago Mele tenía avanzadas las tratativas para jugar en Colo Colo, pero como dejó plantado al Cacique, probablemente sin quererlo allanó el camino de Vozinha hacia Pedrero. Finalmente el portero uruguayo de 28 años se decidió por la oferta de Independiente de Avellaneda.

Y a pesar de que superó con éxito los chequeos médicos de rigor, Mele todavía no ha podido debutar en el Rojo. Es más, ni siquiera ha sido citado por Gustavo Quinteros para tener su primera presencia en uno de los clubes más grandes de Argentina.

Pero no por una decisión técnica del exentrenador del Eterno Campeón. Más bien por una deuda que tiene el Rey de Copas con Olimpia de Paraguay por el lateral izquierdo Facundo Zabala. Por esa razón, Independiente fue inhibido de incorporar jugadores.

Santiago Mele se sumó a préstamo a Independiente desde Monterrey de México. (Leopoldo Smith/Getty Images).

En ese contexto, el Rojo está obligado a abonar una importante suma para cancelar el monto restante por el fichaje de Zabala. Y, a la vez, para levantar la inhibición que tiene a Mele condenado a seguir al equipo desde las tribunas. Aunque todo indica que eso pronto dejará de ser así.

Facundo Zabala marca a Facundo Colidio de River Plate. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Independiente de Avellaneda prometió pago por Facundo Zabala esta semana. Estamos a miércoles. Las transferencias internacionales se pueden hacer hasta el viernes”, informó el periodista Bruno Pont en el programa La Gran Jugada de Rock&Pop de Paraguay.

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Independiente pagará más de US$ 1 millón para inscribir a Mele, quien allanó el camino de Vozinha a Colo Colo

Este pago que hará Independiente por Facundo Zabala servirá para habilitar a Santiago Mele, el arquero que rechazó a Colo Colo y, de paso, le dio el impulso a los albos para ir a buscar a Vozinha. Será más de un millón de dólares los que desembolsará.

Así lució Vozinha en su presentación por Colo Colo. (Diego Martin/Photosport).

“Son montos grandes. Lo concreto que me pasan: esta semana pagará la cuota pendiente que ronda el millón 120 mil dólares”, agregó Bruno Pont en el medio citado. Un inconveniente menos para Quinteros, quien de momento ha gozado de un buen nivel del golero Rodrigo Rey.

Santiago Mele en acción por el Monterrey, donde sumó 20 partidos. (Leopoldo Smith/Getty Images).

Aunque para el Rojo significará un gasto de casi mil 24 millones de pesos chilenos. Un pago que no estaba destinado para Mele, pero que en definitiva servirá para poder inscribirlo y citarlo a los partidos. El próximo duelo del cuadro trasandino será el 8 de agosto ante Platense, rival de Coquimbo Unido en los octavos de final de la Copa Libertadores.

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Así va Independiente en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Independiente de Avellaneda tiene seis puntos al cabo de tres partidos en el Clausura de la Liga Profesional de Argentina.