El técnico del sorprendente León de Collao conversó con Redgol, donde deja en claro el objetivo y pone paños fríos con los hinchas.

Deportes Concepción está viviendo un buen momento de la mano del técnico Fernando Díaz, donde ha logrado mirar desde lejos la zona de descenso en la Liga de Primera 2026.

Fundamentales han sido las dos victorias en la segunda rueda, por 2-0 ante O’Higgins y por 3-0 contra Universidad Católica, que han permitido un verdadero despegue en la tabla de posiciones.

Tanto así que algunos hinchas del León de Collao se ilusionan, porque han quedado a cuatro unidades del último clasificado a las copas internacionales, por lo que nadie les quita el hambre.

Pero fue Fernando Díaz el que, en conversación con Redgol, hace un verdadero llamado a la calma, dejando claro los objetivos y poniendo los pies sobre la tierra por lo que viene en los próximos compromisos.

Fernando Díaz asegura que sus jugadores tienen los objetivos claros en Concepción. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

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Concepción mira las copas internacionales

Fernando Díaz no se marea con las dos victorias, pese a que asegura que ha sido un golpe anímico fundamental en la interna de Deportes Concepción, pero no quiere relajos en su plantel.

“Tenemos claro que es una lucha larga, que todavía quedan muchas fechas, pero, por su puesto, sabemos que estamos en un buen momento. Los jugadores están comprometidos, hay mucha disposición para mejorar en varios aspectos y, por eso, es que hemos sido competitivos desde la Copa Chile y ahora en la Liga, por lo que la misión es seguir, no hay tiempo para relajarse“, explicó con Redgol.

Por lo mismo, no quiere perder el foco de lo que realmente necesita Deportes Concepción, donde algunos le crecieron los colmillos rápidamente en las primeras fechas para alcanzar la zona de copas internacionales.

“Lo que pasa que en esta situación aparece el ir partido a partido, tratando de mantener el rendimiento que es lo primero, porque manteniendo el rendimiento tienes más opciones de ganar y esos son los pasos, no enfocarse mas allá ni mucho menos, jugar como corresponde el siguiente partido que es el más importante”, finalizó.

Deportes Concepción viene de bajar a la Católica. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

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