La alcaldesa de la comuna, Paula Gárate, sostuvo que el sueño de los melipillanos se concretará gracias al aporte del Gobierno Regional.

En los últimos años hubo mucho problema para jugar fútbol profesional por la ausencia de estadios para albergar partidos. Una problemática que empieza a quedar atrás.

Han vuelto a estar operativos muchos recintos importantes y hay uno emblemático en la Región Metropolitana que pronto va a estar operativo: el de Melipilla.

Así lo informó la alcaldesa Paula Gárate, quien en sus redes dio a conocer la buena noticia. “Se adjudicó el estadio Roberto Bravo Santibáñez, con fondos del Gobierno Regional de más de 4.000 millones de pesos”, sostuvo.

“Vamos a recuperarlo, reconstruirlo y poder usarlo. Por los deportistas, por los atletas, por el fútbol y por todos los vecinos de Melipilla”, especificó la edil. El estadio tenía capacidad para 6.500 espectadores cuando se jugaba fútbol profesional.

“No hay nadie indiferente al abandono del estadio de Melipilla”

Paula Gárate especificó que poder disponer de este lugar para realizar deporte era una tarea que hace bastante tiempo estaba esperando la población de la comuna.

El estado actual del Roberto Bravo Santibáñez

“Hoy con la adjudicación damos inicio a la primera etapa para recuperarlo. No hay nadie que esté indiferente a este abandono, tiene casi una década esperando”, detalla.

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Luego indica que “he pasado por hartos procesos como consejera regional, hoy como alcaldesa, intentando sacarlo adelante. Por fin partimos esa cuenta regresiva: este estadio representa el sueño de todos nosotros como melipillanos“.

Deportes Melipilla, el club de la comuna, actualmente se encuentra en receso pues no dispuso de los fondos necesarios para participar en Tercera A, la cuarta categoría del fútbol nacional.