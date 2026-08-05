Platense decidió despedir a Walter Zunino a una semana del partido ante Coquimbo y buscan un DT contra el tiempo: Gustavo Costas ya les dijo que no.

Coquimbo Unido empieza a palpitar lo que será el duelo la próxima semana ante Platense, válido por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El duelo de ida se jugará en Buenos Aires, el miércoles 12 de agosto a las 18 horas de Chile. Encuentro para el que el Calamar llegará muy herido.

Esto debido a que el entrenador, Walter Zunino, fue despedido de su cargo debido a la nefasta campaña que cumple el elenco trasandino en la segunda mitad del año.

La goleada como local contra Talleres por 4-0 fue la gota que rebasó el vaso para la dirigencia del club, que decidió desvincularlo a pesar del gran desafío que viene por delante.

Zunino sale como entrenador de Platense

Platense busca nuevo entrenador: Gustavo Costas los rechaza

Zunino había llegado a Platense en noviembre del año pasado, para reemplazar a Cristian González en la banca. Realizó una buena campaña en Libertadores que lo aferró a su puesto.

Sin embargo, el panorama cambió en esta parte del año. En tres duelos disputados en el torneo argentino apenas suma una unidad, lo que le costó la salida.

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“Le agradecemos enormemente a Walter por hacerse cargo del equipo, por su compromiso, respeto y cariño de siempre para con nuestros colores. Las puertas de Platense estarán siempre abiertas”, indicó la institución en un comunicado.

Platense aún no informó quién será el nuevo entrenador, que tendrá como gran desafío la llave ante los Piratas. En la prensa trasandina dicen que habrían llamado a Gustavo Costas, ex DT de Racing, quien rechazó la propuesta económica.