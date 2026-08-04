En buscar de mejorar su principal falencia colectiva, el rival de los piratas en el certamen continental busca el fichaje del ex Inter de Milán y PSG.

Dentro de una semana, Coquimbo Unido jugará el duelo de ida por octavos de final en Copa Libertadores ante Platense en la ciudad argentina de Buenos Aires, duelo para el cual esta institución podría tener en sus filas a un bombástico refuerzo.

Es que según afirma el periodista trasandino Leo Paradizo, el cuadro calamar se contactó con el polémico delantero Mauro Icardi, de 33 años y que está como agente libre tras su paso por Galatasaray, para que se ponga la camiseta número ‘9’.

De concretarse la operación, Icardi podría venir a Chile para enfrentar a Coquimbo el miércoles 19 de agosto en el Estadio “Francisco Sánchez Rumoroso” por Copa Libertadores, con todo lo que conlleva su presencia, farándula incluida.

Mauro Icardi puede venir a Chile para jugar Copa Libertadores (Getty Images)

¿Es real la opción de Icardi?

Desde Argentina, lo primero que se informó es que el futbolista con pasos por el Inter de Milán y PSG se sentó a conversar con los dos equipos más grandes de ese país, como Boca Juniors y River Plate. Ninguno dio un paso más allá para negociar.

En caso de concretarse su fichaje por Platense, Mauro Icardi jugará por primera vez en su país natal, pues se formó futbolísticamente en el Barcelona para luego iniciar su periplo en el Viejo Continente, especialmente en Italia, Francia y Turquía.

Si los trasandinos deciden ir por esta contratación, tendrán que vender a una de sus figuras al exterior, para así cumplir con el reglamento y tener plazo hasta el 2 de septiembre para incorporar futbolistas. ¿Se imaginan al Sin Códigos en suelo chileno?

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En síntesis