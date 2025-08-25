Una de las relaciones más polémicas del otro lado de la cordillera sumaría un nuevo capítulo a su trama y es que aseguran que China Suárez y Mauro Icardi están esperando su primer hijo en común y esta revelación llegó del lado por parte de Wanda Nara, la ex pareja del futbolista.

Según señaló a los medios en su llegada al aeropuerto, el jugador del Galatasaray de Turquía fue quien le comentó que será padre nuevamente, recordemos que con Nara tienen dos hijas.

“Quizás muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos… Me lo contó él, me llamó por un montón de cosas, no voy a hablar cosas que a mí no me pertenecen. No es una bomba es algo que me llamaron para comunicar, después se verá con el tiempo…”, señaló Wanda

Agregando que “No sé por qué me lo cuenta, a mí me gustaría que cumpla las órdenes judiciales, como por ejemplo, empezar terapia que son necesarias”.

China y Mauro oficializaron su decisión a comienzos de este 2025.

Wanda arremete contra Icardi

Además de recriminar que el jugador argentino no paga la cuota alimentaria por sus dos hijas, Wanda arremetió en su contra señalando que les arruinó el día del niño.

“Ayer fue el día del niño … Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el Día del padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños y no venir. Ayer en el día de ellos no publicar nada, no hacer un regalo, etc. A, pero el nombre escrito que no falte en las zapatillas o remera para el show”.

Agregando que “para el día del niño les compré un regalo a mis hijas, y lo puedo decir tranquilamente porque ellas no ven la tele, y les puse que era de parte de Mauro. Se los dio el jueves y les dije ‘papá se adelantó’ y les quiso dar este regalo”.

“Él habló con ellas el viernes y les dijo ‘su mamá es una mentirosa de m…, yo no les regalé nada’ Yo hago todo lo que puedo y más, pero yo hasta acá llegué y no voy a hablar más de este tema”.