En los últimos días, se conoció el calendario de fechas de los diferentes torneos organizados por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) para la temporada 2026 del fútbol chileno.

Como es habitual, uno de los primeros torneos en entrar en acción será la Copa Chile, certamen que en esta oportunidad reunirá a clubes de la Primera y Ascenso y que en esta oportunidad tendrá una importante novedad.

Así es, porque debido a la creación de la Copa de la Liga, la Copa Chile sufrirá una importante modificación y ahora el campeón del certamen no clasificará a la Copa Libertadores del próximo año de manera directa y deberá vencer en un repechaje a quien sea tercero en el Campeonato Nacional, eso sí, en caso de caer en el duelo decisivo, clasificará a la Copa Sudamericana.

¿Cuándo comienza la Copa Chile 2026?

De acuerdo a lo informado en los últimos días por el ente rector del fútbol chileno, la Copa Chile 2026 comenzará el próximo 30 de enero, fecha en la que se dará inicio a la fase grupal con la participación exclusiva de los equipos del Ascenso, marcando así el arranque competitivo del año para varios clubes.

Eso sí, los equipos de Primera División no debutarán de inmediato en el torneo. De acuerdo al calendario ANFP, los elencos de la máxima categoría se incorporarán a la fase grupal a partir del 15 de junio, una vez avanzado el desarrollo de la temporada y tras cumplir con otros compromisos oficiales.

ver también La IA se la juega: Estos serán los campeones del fútbol chileno en la temporada 2026

Calendario de la ANFP para el futbol chileno 2026

Competencia Fechas Primera División 26 de enero – 6 de diciembre Primera B (Fase regular) 16 de febrero – 1 de noviembre Primera B (Liguilla) 2 de noviembre – 29 de noviembre Copa Chile (Fase de Grupos Ascenso) 26 de enero – 8 de febrero Copa Chile (Fase de Grupos) 15 de junio – 30 de agosto Copa Chile (Fases finales) 21 de septiembre – 1 de noviembre Supercopa 19 de enero – 25 de enero Copa de la Liga (Fase de grupos) 16 de marzo – 7 de junio Copa de la Liga (Fases finales) 6 de junio – 19 de junio Definición Chile 4 a la Copa Libertadores 13 de diciembre

Publicidad