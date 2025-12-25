“Acá sí hay copa”: Huachipato celebra la navidad y repasa sin piedad a rival de la Liga de Primera

Huachipato celebró la navidad con sus hinchas. El cuadro acerero adelantó la entrega de regalos y le dio una nueva alegría a los acereros tras ganar la final de Copa Chile. Lo que hoy permite que los acereros disputen la Copa Libertadores.

El elenco dirigido por Jaime García lo dio vuelta en los últimos minutos y en la tanda de penales sumó un nuevo título a sus vitrinas. Por lo que ahora vuelve a disputar torneos internacionales y se medirá ante Carabobo.

Pero antes de comenzar la preparación de la Libertadores, Huachipato decidió celebrar con sus hinchas. Lo que tuvo una particularidad ya que fue una repasada con nombre y apellido a su último rival.

Todo comenzó cuando a principios de diciembre, Limache celebró la permanencia en la Liga de Primera. “Llegó diciembre y ya se cumplieron dos de nuestros deseos: La Copa de la Sub 15 y mantenernos en la Liga de Primera”, fue la publicación que realizaron. Junto a ello mostraron una sala con el árbol de navidad y un paquete gigante, haciendo alusión al trofeo de la Copa Chile.

El tema es que dicha conquista no ocurrió y ahora fue Huachipato el que tomó justamente dicha imagen para cobrarse revancha. “Feliz Navidad 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐘 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐀𝐒, nuestro regalo más preciado llegó adelantado y hoy podemos festejar un nuevo trofeo”, indica el mensaje en redes sociales. “¡Acá sí hay copas, Familia Acerera! Que tengan una linda Navidad y un próspero Año Nuevo”, complementaron en alusión al “Tomate Mecánico”.

¿Cuándo juega Huachipato por Copa Libertadores?

Huachipato debe jugar la fase previa de Copa Libertadores. En está ocasión se enfrenta al campeón de Venezuela, Carabobo. El partido de ida está programado para el 17 de febrero y la revancha será el 24 del mismo mes en el Estadio CAP. De avanzar, podría soñar con la fase de grupos o en el peor de los casos la Copa Sudamericana. Por lo que será una llave fundamental para comenzar de la mejor forma el año.

