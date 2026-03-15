Lo necesitaba como el agua. Curicó Unido regresaba tras casi dos años al Estadio La Granja y lo hacía nada menos que en una nueva edición del Clásico del Maule ante su archirrival Rangers de Talca. Un duelo más que caliente.

El encuentro correspondiente a la cuarta jornada de Primera B contó con cerca de seis mil espectadores en el remodelado recinto a los pies del Cerro Condell, y terminó convirtiéndose en una jornada redonda para el equipo que dirige Damián Muñoz.

No fue sólo por la vuelta de Curicó a La Granja, sino también porque se llevaron una valiosa victoria por la cuenta mínima gracias al cabezazo de Leandro Benegas en el minuto 9. Sino porque además firman su primera victoria de la temporada.

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Tabla de Posiciones en Primera B tras Curicó 1-0 Rangers

Pero como si todo lo anterior no fuera suficiente. El triunfo de los albirrojos que los pone en la 10° posición de la clasificación en Primera B con cuatro puntos, provoca que los rojinegros sea los exclusivos colistas del torneo con sólo una unidad. Negocio redondo.

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¿Cuáles son sus próximos juegos?

El primero que verá acción por la quinta jornada del Ascenso será Rangers, que el sábado 21 de marzo desde las 18:00 horas recibirá en el Estadio Bicentenario Iván Azócar de Talca a un equipo que pelea por la cima como Deportes Recoleta.

Por su parte, Curicó Unido verá acción en la siguiente fecha de Primera B ese mismo día, pero a las 20:30 horas, cuando visite a Deportes Santa Cruz en el Estadio Joaquín Muñoz García de esa ciudad.