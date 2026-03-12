Curicó Unido no ha tenido el inicio de temporada esperado en la Primera B. Claro que en medio de este mal comienzo, los hinchas tienen la oportunidad de adquirir sus camisetas a un bajo precio.

Los Torteros quieren regresar a Primera División tras haber perdido la categoría en el 2023. Desde su vuelta a la B, han estado más cerca de descender que de luchar por el título. Pese a las expectativas, el 2026 también ha comenzado de mala manera.

La oferta de camisetas de Curicó

Curicó Unido no vive un buen presente y luego de tres fechas, solo suman 1 punto. Comenzaron cayendo ante Magallanes, igualaron ante San Luis y en la última jornada, fueron goleados por 5-1 por Cobreloa en Calama.

Ni el regreso del histórico Damián Muñoz a la banca tortera ha logrado levantar la campaña, lo cual tiene muy preocupados a los hinchas. En la Séptima Región están deseosos de regresar a Primera División y este arranque de año no permite mucha ilusión.

Mientras los fanáticos lo pasan mal con los resultados en la cancha, reciben una buena noticia fuera de ella. Resulta que la tienda oficial del club (@Curicounidotienda) lanzó un ofertón de camisetas del equipo en ¡5 mil pesos!

Las prendas comercializadas son de la marca OneFit, quienes dejaron de auspiciar a los Torteros a mediados de 2025 y fueron reemplazados por KS7. La oferta también destaca que algunas camisetas son de utilería y que no tienen derecho a cambio. Los precios van desde los 5 mil pesos hasta los 10 mil. La tienda se ubica en el Mall Valle de Curicó.

El próximo partido de Curicó Unido será este domingo 15 de marzo a las 18:00 horas a ante Rangers de Talca, en el remozado Estadio La Granja. Los Torteros intentarán dejar atrás sus crisis ante el rival de toda la vida.