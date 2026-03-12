Su propia canción lo dice: “de Arica a Magallanes”. Es que Colo Colo es un fenómenos a nivel nacional y son varios los jóvenes que sueñan con algún día dejar sus hogares e instalarse en la Casa Alba.

Un sueño que, pese a lo complejo, a veces se hace realidad. Ejemplos recientes hay varios. Jordhy Thompson dejó tempranamente Antofagasta para internarse en la Casa Alba. Lo mismo que Iván Morales, que dejó su natal Longaví.

Pero, la realización de sueños no es cosa del pasado. En Colo Colo, algunos siguen cumpliendo sus esperanzas de iniciar una carrera futbolística. Si no lo creen, pregúntenle a los Sub-15 de Quellón.

Voy pa’ Macul, voy pa’ Macul…

Son tres y llegaron con un sueño a Santiago, tras jugar en la selección Sub-15 de Quellón. Luego de participar en el Campeonato Nacional de la categoría, realizado en Osorno, el trío de sureños partió a probarse a Macul y lo consiguieron.

Alan Altamirano, David Ramírez y Eder Altamirano son los jóvenes venidos de Cochamó y de Llanquihue, respectivamente, y que quedaron seleccionados, tras dos semanas de evaluaciones.

Ahora, el “trío ternura” pasará a vivir en la Casa Alba, dependencia de Colo Colo por la que muchos jugadores han pasado y pasarán. Formarán parte del plantel Sub-16 del Cacique.

Iván Morales es uno de los tantos jugadores que fue parte de la Casa Alba | Photosport

En resumen…

Alan Altamirano, David Ramírez y Eder Altamirano se integrarán al plantel Sub-16 de Colo Colo.

El “trío ternura” aprobó dos semanas de evaluaciones tras destacar en el Campeonato Nacional Sub-15.

Los tres jóvenes futbolistas residirán en la Casa Alba tras dejar sus hogares en el sur.