La Casa Alba fue fundada en el 2008 por parte de Colo Colo para ser, literalmente, la casa de los jugadores pertenecientes al fútbol formativo del Cacique, especialmente para los de regiones, donde los jóvenes tienen todo lo necesario para dar sus primeros pasos en el balompié.

Uno que ha realizado una labor importante en la Casa Alba es Lizardo Garrido, quien en su calidad de captador ha llevado a varios jugadores que han terminado jugando en el primer equipo de Colo Colo.

En ese sentido, son varios los que creen que el Chano se tiene más que merecido el recibir un homenaje en vida como corresponde, a la altura de su inmensa historia con la camiseta del Cacique.

Así las cosas, que la Casa Alba lleve su nombre es algo que está debatiendo el mundo colocolino, algo que emociona al ex defensor. En charla con DaleAlbo, el Chano declaró que “sería algo maravilloso. Primera vez que escucho algo así, no tenía idea”.

“No soy yo el que tengo que candidatearme, no se me pasó nunca por la mente y nunca lo hemos conversado que la Casa Alba lleve el nombre de alguien en especial. Lo que sí teníamos claro es que la sala de médicos lleve el nombre del Doctor Reyes. Se me movió el piso otra vez”, concluyó.

Cabe recordar que Lizardo Garrido es el jugador con más partidos vistiendo la camiseta de Colo Colo, con 560 encuentros entre 1979 y 1993. Además, es el que tiene más duelos disputados en Copa Libertadores con 67 compromisos.

Por último, es junto a Marcelo Ramírez el jugador con más títulos en la historia de Colo Colo con 15 trofeos con los albos. ¿Son suficientes estos datos para recibir este notable homenaje?