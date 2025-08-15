Es tendencia:
Almirón incendia Colo Colo: Marchant agarra camiseta ante U Católica y manda a la banca a este crack

El último entrenamiento albo previo al partido dejó más dudas que certezas, donde el ataque es la gran interrogante en la cabeza del DT.

Por Nelson Martinez

Marchant es la gran carta juvenil en el equipo.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTMarchant es la gran carta juvenil en el equipo.

Colo Colo se jugará una de sus últimas chances de prenderse en la pelea por el título, cuando este sábado reciba en un partidazo a la U Católica. Por ello, Jorge Almirón no se quiere guardar nada con el equipo.

En ese sentido, el DT albo entrenó este viernes preparando el desafío ante un rival directo, donde quedó con más dudas que certezas. Eso, en materia ofensiva, donde se debate entre dos jugadores.

Es que el regreso de Arturo Vidal al equipo, tras una suspensión, obliga a mover el naipe al entrenador. Por ello, inicialmente pasó a Claudio Aquino como puntero izquierdo, en una posición que ya ha jugado antes.

Marchant al ataque en Colo Colo

Lejos de tener claro el equipo, desde el Estadio Monumental avisaron que Jorge Almirón tiene una importante duda para el XI inicial que parará con su Colo Colo para recibir a la UC. Ahí, Francisco Marchant es la gran duda.

Francisco Marchant celebra el gol que le anotó al Audax Italiano.

Francisco Marchant celebra el gol que le anotó al Audax Italiano.

Jorge Almirón todavía no define el equipo para clásico ante la UC. Hoy (viernes) en la parte final del entrenamiento Claudio Aquino y Francisco Marchant trabajaron en el equipo suplente”, avisó Cristián Alvarado, periodista de Radio ADN, con ojos en Macul.

En ese sentido, el mismo comunicador explicó que tanto el argentino como el juvenil albo tienen con dolor de cabeza a Jorge Almirón, quien a última hora deberá decidirse por uno.

“Uno de los dos jugadores debería comenzar de titular, pero es la gran duda del DT”, finalizó el periodista, donde Marchant arremete para quitarle el puesto al “10” trasandino.

