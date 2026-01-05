¿Más que Darío Osorio? Revelan cuánto exige la U por la venta de Lucas Assadi

El mercado de fichajes se mueve rápidamente y Universidad de Chile lo saben bien. El cuadro azul abrochó la llegada de Eduardo Vargas y todavía va en busca de otros dos delanteros para cerrar un ataque estelar para Francisco Meneghini.

El tema es que Paqui también podría sufrir una importante baja de cara a este 2026. Esto tiene relación con la posible salida de Lucas Assadi. El ninja azul está en la mira del Atlético Mineiro y hasta se dio por transferido al elenco que dirige Jorge Sampaoli.

“Ese tema lo ve mi representante”, confesó escuetamente a Redgol este lunes, el jugador que fue el más destacado con Gustavo Álvarez en la banca. Por lo que ahora solo se enfoca en la pretemporada con Paqui.

Assai fue uno de los más destacados en la U en el 2025 y ahora podría emigrar al extranjero

El tema es que en la dirigencia toman precauciones y ya se le pone cifra a su salida. Lo que llama la atención por la inmediata comparación con Darío Osorio, la última gran venta de Azul Azul.

El nacido en Hijuelas se fue al FC Midtjylland por cinco millones de euros. Por lo que se indica que ahora por Assadi el mínimo será dicha cifra. Incluso no se descarta incrementarla si lo vienen a buscar a mitad de año. Además se recalca que se mantendrá un porcentaje importante -al igual que con Osorio- para recibir montos de cara a próximas ventas.

¿Qué refuerzos tiene la U?

Hasta el momento el único refuerzo confirmado es Eduardo Vargas. En carpeta están los nombres de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero. Ante la sobrepoblación de jugadores en ataque, comenzó a crecer el rumor de una posible salida de Lucas Assadi.

Por lo que podría existir importantes novedades en los próximos días. Cabe consignar que en la U ahora al mando de Paqui Meneghini todavía se esperan fichajes en el arco para competir con Gabriel Castellón y en la defensa.

