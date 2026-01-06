El mercado de fichajes para la temporada 2026 en Universidad de Chile tiene como protagonista a Lucas Assadi, el talentoso volante formado en los azules que comienza a recibir ofertas.

Todo, por una tremenda segunda parte del año 2025, donde por fin explotó su gran potencial y supo ser figura de los azules, quienes lamentaron al final una importante lesión.

Por lo mismo, se ha confirmado que el Atlético Mineiro es el club de Brasil que quiere presentar una importante oferta a la U para quedarse con su carta, aunque hay una situación que alarma a los clubes.

Esto, porque desde ese país aseguran que un cuadro de la Premier League también se prepara para meterse en la pelea, lo que llena de expectación lo que pase en el mercado.

Lucas Assadi está en la pretemporada de la U. Foto: U de Chile.

¿Lucas Assadi seguido desde la Premier League?

Luego de que Paulo Bracks, director deportivo de Atlético Mineiro, confirmó el interés del club por Lucas Assadi, los medios brasileños llenaron de notas sobre el volante de Universidad de Chile.

Pero fue el periodista Guilherme Frossard, quien alarmó a la U como al cuadro de ese país, considerando un rival que no tenían en mente desde la Premier League.

“Las negociaciones para ficharlo por el Atlético están en plena marcha. Recientemente, un club inglés intentó entrar en la contienda, pero recibió un ‘no’ precisamente por el preacuerdo del jugador con el Galo”, comentó, según su información, el periodista.

En ese sentido, deja en claro que “La oferta del club inglés fue de 5 millones de euros, lo que hace pensar que el Atlético tendrá que pagar algo en torno a esa cantidad. Aún no está finalizado ni firmado, pero esa es la tendencia”.

Por ahora en la U no están nerviosos, saben que pueden seguir recibiendo ofertas, donde esperan una primera del Atlético Mineiro que no ha llegado, si es que se quieren quedar con el jugador.

