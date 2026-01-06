Universidad de Chile no ha causado mucho ruido en el mercado y para colmo, podría perder a una de sus grandes figuras: Lucas Assadi es seguido por Atlético Mineiro.

El talentoso volante al fin pudo explotar todas las grandes condiciones que posee y fue uno de los más destacados del 2025. Como suele suceder, esto despertó el interés de clubes extranjeros y entre ellos asomó el último finalista de la Copa Sudamericana.

El interés de Atlético Mineiro por Assadi

Jugadores como Lucas Assadi suelen tener a muchos clubes tras sus pasos, pero son pocos los que realmente se atreven a hablarle y hacer una oferta al dueño de su pase, en este caso Universidad de Chile. Sin embargo, desde Brasil parece ser que están flechados por el 10.

Paulo Bracks, director deportivo de Atlético Mineiro, habló en conferencia de prensa y fue consultado por el jugador chileno de 21 años. Lejos de evadir la pregunta, el directivo no tuvo problemas en abrir su corazón y decir lo que siente al respecto.

ver también U de Chile rechaza primera oferta por Lucas Assadi: Esto piden para dejarlo partir en este mercado de fichajes

“Es un jugador interesante, es un jugador que nos interesa“, dijo sin tapujos Bracks. De esta manera, confirmó el secreto a voces de que están flechados por Assadi. Claro que por ahora, todavía no presentan una oferta formal por el seleccionado chileno.

“Su nombre está sobre la mesa. No está fichado ni cerca de fichar, pero no niego que es un jugador interesante“, complementó el director deportivo de Atlético Mineiro. El club que dirige Jorge Sampaoli podría meterse la mano al bolsillo en cualquier momento.

Publicidad

Publicidad

Lucas Assadi despegó futbolísticamente en el 2025. Imagen: Photosport

¿Cuánto vale Lucas Assadi? Desde Universidad de Chile no escucharían ofertas por el jugador por menos de 5 millones de dólares, por lo que si las intenciones del Galo son puras y reales, deberán abrir la billetera y demostrar su interés con la moneda estadounidense.