Arturo Vidal se ilusiona con Chile en el Mundial de la Kings League: “Este equipo va dar que hablar”

La selección chilena sorprendió en el Mundial de la Kings League. El equipo nacional goleó por 6-1 a Marruecos y quedó como único puntero del grupo A. Por lo que tiene la primera chance para avanzar de fase.

Con magistral presentación de Ignacio Herrera, la Roja dominó de principio a fin y marcó una de las goleadas más abultadas del torneo que se realiza en Brasil.

Lo que fue celebrado con todo por Arturo Vidal que hizo una pausa a la pretemporada de Colo Colo para seguir el partido de este miércoles. A tal punto que tras el segundo triunfo al hilo recalcó que el equipo está para dar el batacazo.

“Ya saben cabros, vayan sacando pasaje y viajen a Brasil no más. Este equipo va a dar que hablar. Vamos no más tenemos que ganar este mundial. Este tiene un gran entrenador (Ignacio González) y un gran capitán (Mathias Vidangossy)”, expresó el King.

Ahora el mensaje que más se repitió tuvo relación con un posible viaje flash para acompañar al equipo. Pero en está ocasión, Vidal privilegió a Colo Colo y recalcó que nada lo saca de la preparación que realizan en el complejo deportivo del Sifup.

“Quiero ir, me gustaría ir, estamos jugando muy bien. Pero no, mejor no voy. No quiero cambiar la suerte. No voy a ir. Pa qué les voy a meter presión a los chiquillos, si están jugando muy bien jajá”, expresó entre risas el volante que en este 2026 será capitán de los albos.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

Ahora la selección chilena debe disputar la ultima fecha de la fase de grupos del Mundial de la Kings League ante Colombia. El partido está programado para el domingo 11 de enero a las 18:00 horas. Un triunfo o un empate dejará a Chile en la siguiente ronda.