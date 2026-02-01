Ignacio Herrera fue uno de los pilares de Chile en la Kings League. Su gran nivel incluso avecinaban una nueva temporada en el profesionalismo. Sin embargo, el delantero anunció oficialmente su retiro del fútbol. A los 38 años el delantero confirmó en sus redes sociales su decisión de colgar los botines y dejar el profesionalismo.

“Querido fútbol … Hoy toca despedirse. Y cómo no , dándote las GRACIAS. Gracias por regalarme una formación única, por cumplir muchos de mis sueños, por mostrarme el mundo y por regalarme amistades y vivencias increíbles. Fuiste mi vida, mi pasión y la mejor niñez que pude tener”, recalcó el jugador en sus redes sociales.

Herrera fue clave en la campaña de la Primera B de Universidad Concepción en 2025 y que le permitió el retorno a la Liga de Primera. Por lo mismo fue reconocido por el “Campanil” en el inicio del campeonato en el triunfo por 1-0 ante Coquimbo Unido.

La despedida de Ignacio Herrera

El delantero formado en Universidad Católica, tuvo pasos por Cobreloa, Huachipato, Real Betis, Seul E-Land, Palestino, Aucas, y también participó de la reciente Kings League. Incluso Ignacio Herrera destacó en la selección chilena como uno de los mejores del torneo y consiguió el subcampeonato con la Roja.

Ignacio Herrera puso fin a una carrera que se extendió por 20 años

“Gracias a todos los que fueron parte de este camino! Compañeros, cuerpos técnicos, funcionarios, dirigentes, clubes e hinchas. Me los llevo para siempre en el corazón”, agregó el jugador que también destacó la labor de su padre y pareja.

“Sueñen en grande, que nadie les diga que no se puede. Con trabajo, disciplina, perseverancia y AMOR, las cosas siempre llegan. Que siga rodando, porque no hay nada más lindo que jugar a la pelota”, sentenció el ariete.