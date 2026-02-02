Si bien fue Colo Colo el equipo que se llevó toda la atención, tras su paupérrimo debut con Deportes Limache, lo cierto es que la Universidad de Chile no hizo mucho mejor en su primer partido en la Liga de Primera 2026.

El cuadro azul empató con Audax Italiano de local y no mostró grandes luces. Pese a ello, pudo resistir largo tiempo un resultado con un jugador menos, debido a la expulsión de Felipe Salomoni.

Luego vino otra roja, la de Juan Martín Lucero, pero no tuvo tanta repercusión en el duelo, porque llegaba a su fin. Ambas expulsiones, sin embargo, plantean el tema sobre quién ocupará los puestos de los castigados en el próximo duelo del Romántico Viajero. Sobre todo cuando la U enfrenta a Huachipato, actual campeón de Copa Chile, el próximo domingo.

¿Un remplazante menos para Felipe Salomoni?

Era esto lo que se debatía en Pauta de Juego, programa del mediodía en Radio Pauta. La idea era dar con el posible reemplazante de Felipe Salomoni en la banda. Un nombre salió al ruedo: Marcelo Morales.

“No hay ninguna posibilidad de que juegue Marcelo Morales. Habrá un raspacacho seguro para él en el CDA“, señaló Coke Hevia, quien cree que es más probable que pongan a Bianneider Tamayo por ese sector.

“Tienes que cuidarte hoy en día con las redes sociales. Sobre todo, si vienes con una carga. Es un jugador interesante, lleno de cualidades, pero yo creo que va Tamayo”, finalizó Coke Hevia. Al parecer, el periodista se refiere a un video de TikTok en el que se ve al lateral de la U de Chile en una disco, en la madrugada del domingo.

Marcelo Morales llegó, incluso, a jugar por la Selección de Chile | Photosport

Este sería el supuesto video de la discordia

Según ronda en redes sociales, el video que habría delatado a Marcelo Morales sería uno subido por la cuenta de @jorgecfov6u en TikTok, en la que se le ve en una disco. Luego, este registro fue borrado. Eso sí, como aliciente, aún falta por corroborar bien la fecha del registro.

