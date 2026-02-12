Tomás Alarcón ha sido uno de los jugadores que más ha aprovechado la llegada de Fernando Ortiz. El mediocampista ha ido tomando mucho más protagonismo en Colo Colo, lo que lo tiene como titular y tratando de no soltar su lugar.

El volante llegó en 2025 a pelear un lugar pero no recibió muchas oportunidades con Jorge Almirón. Es por ello que ahora, siendo estelar en el nuevo Cacique, aprovechó para desahogarse con todo contra el ex técnico.

Este jueves en conferencia de prensa, el mediocampista sacó la voz y se sinceró sobre lo diferente que fue su primer año en el Eterno Campeón. Además, dejó en claro que el actual proceso se debe respetar porque ha ido dando resultados en la interna.

Tomás Alarcón le pega a Jorge Almirón y defiende a Fernando Ortiz en Colo Colo

Si bien no la tuvo fácil, Tomás Alarcón logró convencer a Fernando Ortiz en el mediocampo de Colo Colo. Siendo titular en el nuevo proceso, el volante disfruta de su momento y aprovecha para repasar a quien no le dio la oportunidad en el Cacique hace solo unos meses atrás.

Tomás Alarcón repasó a Jorge Almirón por su primer año en Colo Colo. Foto: Photosport.

En conferencia de prensa, el jugador le pegó y con todo a Jorge Almirón, aunque sin nombrarlo. “Me ha costado mucho, sobre todo el año pasado. Ahora me siento con más protagonismo y confianza, el año pasado no la tenía. Jugué poco para lo que pensaba. El jugador con confianza es totalmente distinto. El año pasado jugué poco y quería demostrar, pero venía sin ritmo ni competencia y era difícil“.

En esa misma línea, Tomás Alarcón remarcó que hoy “estoy súper tranquilo porque trabajo mucho para ganarme el puesto. He sido titular los primeros dos partidos y quiero mantenerme para agarrar confianza y mostrar lo que he sido en mi carrera“.

Colo Colo contrató a Álvaro Madrid para sumar variantes en ese puesto, algo que a Tomás Alarcón no le preocupa. “En Colo Colo siempre habrá jugadores de jerarquía, donde la competencia será el principal motivo que te haga jugar cada fin de semana, estar mejor que el otro, pero eso depende del entrenador. Por más que uno piense que tiene más argumentos, si se deciden por el otro hay que aceptarlo y trabajar para que te toque“.

Tras ello, insistió con sus palos a Jorge Almirón. “El año pasado me tocó a mí y ahora no lo quiero soltar, trabajo para ser titular, ganarme el puesto y demostrarme el jugador que soy. El año pasado quedé con mucha rabia e impotencia de no jugar todo lo que quería“.

Además, el volante pidió por la continuidad de Fernando Ortiz. “Me gustaría que se quedara por la persona que es, el entrenador y la confianza que da no sólo a mí, también a los chicos, que son muchos con nosotros. También fui chico y me gustaba que me dieran consejos, te hace participar en algo que en los grandes a los chicos se les aparta“.

“Me encantaría que el profe siga, dependiendo del partido o no, no lo sé. No sigo redes sociales pero soy consciente de lo mediático que es Colo Colo. Yo estoy alejado de eso“, sentenció.

¿Cuáles son los números de Tomás Alarcón en Colo Colo?

Con su actuación ante Everton, Tomás Alarcón llegó a los 27 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha aportado con 1 gol y no tiene asistencias en los 1.065 minutos que estuvo dentro de la cancha.

