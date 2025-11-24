Arturo Vidal volvió a tener minutos en Colo Colo, pero tuvo que esperar por su chance y reemplazó a Tomás Alarcón. El mediocampista surgido en O’Higgins de Rancagua tuvo un gran partido en la goleada alba frente a Unión La Calera. Dejó varios cambios de frente de mucha precisión.

Entre ellos, esa habilitación exquisita para Erick Wiemberg, quien resolvió de la mejor manera para asistir a Javier Correa. Faltaban 25 minutos cuando Fernando Ortiz mandó al campo de juego del estadio Monumental al King. Precisamente en lugar de Tomi.

Luego del triunfo ante los Cementeros, el “23” declaró fiel a su estilo de decir todo como le parece. “Vengo de una lesión, no fui suplente porque hay alguien mejor que yo. Físicamente sí estaban mejor”, aseguró el centrocampista bicampeón de América con la selección chilena.

Tomás Alarcón salió reemplazado por Arturo Vidal. (Diego Martin/Photosport).

“Cuatro semanas que no juego, sólo he entrenado. Es difícil meterse faltando tan poco para que termine el campeonato. Lo tomo con tranquilidad. El equipo lo hizo espectacular. Y el equipo que gana siempre sigue. Venían de dos triunfos. Lo más importante es que el equipo se metió en carrera”, aseguró Vidal.

Tiene razón: lo más relevante en este momento de la atribulada campaña 2025 es cerrar la clasificación a copas internacionales para el año entrante. El rival de turno es un contendor directo: Cobresal, que recibirá a los albos en el estadio El Cobre de El Salvador.

Publicidad

Publicidad

ver también Detectan la doble cara de Fernando Ortiz en Colo Colo: “No lo imagino como líder débil ni…”

Arturo Vidal elogia a Alarcón y al resto de volantes de Colo Colo

Arturo Vidal sabe que Tomás Alarcón ha tenido un alza en el rendimiento de Colo Colo, que en la victoria ante los Cementeros no contó con el suspendido argentino Claudio Aquino. Una ausencia que hizo ver mucho más dinámica a la zona media del Eterno Campeón.

La opinión del Rey fue positiva en torno a la línea media. “Hay muy buenos jugadores. El año no fue tan bueno, pero están los mejores, como lo hace el Vicho, la Vieja (Felipe Méndez), Alarcón también tiene mucha calidad”, expuso Vidal en la zona mixta del estadio Monumental.

“Colo Colo está muy fuerte al medio”, sentenció Vidal, quien no podrá viajar rumbo al desierto para medirse a los albinaranjas por haber sido suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Y espera volver para la fecha final frente al Audax Italiano. El tiempo dirá si lo consigue…

Publicidad

Publicidad

ver también El gol de Tomás Alarcón, 26 meses de espera de Colo Colo y el recuerdo de uno que salió muy cuestionado

Revive el compacto del triunfo de Colo Colo ante La Calera

Así quedó Colo Colo en la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2025

Gracias a la victoria alba ante Unión La Calera y la derrota de Cobresal, Colo Colo quedó dentro de puestos clasificatorios a la Copa Sudamericana a falta de dos jornadas para terminar la Liga de Primera. ¡Revisa la tabla!

Publicidad