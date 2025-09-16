Universidad de Chile levantó la cabeza y ganó su primer título de la temporada este domingo, porque apabulló a Colo Colo en la final de la Supercopa en el estadio Santa Laura.

Los azules jugaron a gran nivel y le ganaron por 3-0 a su archirrival, gracias a los goles de Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi.

Tras la victoria de la U el director de Azul Azul Aldo Marín generó una polémica gratuita, porque expuso a tres jugadores de Colo Colo, señalando que “destruyen” por dentro a los albos.

Cristián Caamaño critica a Aldo Marín

El dirigente de los azules sostuvo específicamente que “Mauricio (Isla), Jonathan (Jonathan) y Víctor Felipe (Méndez), infiltrados que destruyen a nuestro rival desde adentro“, frase que generó el repudio del Sifup.

La situación fue analizada por Cristián Caamaño en radio Agricultura, quien se lanzó contra Marín.

“Su vínculo con Victoriano Cerda es… no está ahí por Victoriano Cerda. Es que quedan muy mal los tres jugadores, tú no puedes exponerlos. Hoy día como está la violencia en el fútbol no puedes hacer eso“, dijo el periodista.

Jonathan Villagra fue expuesto. Foto: Andres Pina/Photosport

“Los expone con la barra… Eso es para los termos, para los hinchas, él tuvo en su momento esa condición, pero él ahora es director, no puede hacer eso“, cerró Caamaño sobre el polémico caso.

Como era de esperarse, en Azul Azul no ofrecieron disculpas y no se han pronunciado por la polémica gratis que generó Aldo Marín.

