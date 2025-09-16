Es tendencia:
Polémica

Critican a polémico director de Azul Azul por exponer a 3 jugadores de Colo Colo: “No puedes…”

La final de la Supercopa tuvo una gran polémica luego de un desubicado posteo en redes sociales de un dirigente azul.

Por Carlos Silva Rojas

Mauricio Isla fue expuesto por un dirigente de la U.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTMauricio Isla fue expuesto por un dirigente de la U.

Universidad de Chile levantó la cabeza y ganó su primer título de la temporada este domingo, porque apabulló a Colo Colo en la final de la Supercopa en el estadio Santa Laura.

Los azules jugaron a gran nivel y le ganaron por 3-0 a su archirrival, gracias a los goles de Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi.

Tras la victoria de la U el director de Azul Azul Aldo Marín generó una polémica gratuita, porque expuso a tres jugadores de Colo Colo, señalando que “destruyen” por dentro a los albos.

Polémico director de Azul Azul asegura que 3 jugadores infiltrados “destruyen por dentro” a Colo Colo

Cristián Caamaño critica a Aldo Marín

El dirigente de los azules sostuvo específicamente que “Mauricio (Isla), Jonathan (Jonathan) y Víctor Felipe (Méndez), infiltrados que destruyen a nuestro rival desde adentro“, frase que generó el repudio del Sifup.

La situación fue analizada por Cristián Caamaño en radio Agricultura, quien se lanzó contra Marín.

“Su vínculo con Victoriano Cerda es… no está ahí por Victoriano Cerda. Es que quedan muy mal los tres jugadores, tú no puedes exponerlos. Hoy día como está la violencia en el fútbol no puedes hacer eso“, dijo el periodista.

Jonathan Villagra fue expuesto. Foto: Andres Pina/Photosport

Jonathan Villagra fue expuesto. Foto: Andres Pina/Photosport

“Los expone con la barra… Eso es para los termos, para los hinchas, él tuvo en su momento esa condición, pero él ahora es director, no puede hacer eso“, cerró Caamaño sobre el polémico caso.

Como era de esperarse, en Azul Azul no ofrecieron disculpas y no se han pronunciado por la polémica gratis que generó Aldo Marín.

¡Sospechoso! Perú otra vez quiere al DT candidato número 1 para la selección chilena

¿Cuándo y qué hora juegan Alianza Lima vs Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

La ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Alianza Lima y Universidad de Chile se jugará el jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas de Chile, en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

