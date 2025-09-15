Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Supercopa

Polémico director de Azul Azul asegura que 3 jugadores infiltrados “destruyen por dentro” a Colo Colo

Un dirigente de Universidad de Chile realiza un fuerte análisis tras el triunfo de su equipo ante el Cacique.

Por Carlos Silva Rojas

Universidad de Chile ganó la Supercopa ante Colo Colo.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTUniversidad de Chile ganó la Supercopa ante Colo Colo.

Universidad de Chile ni se despeinó para darle un baile a Colo Colo, porque lo pasó por encima en la final de la Supercopa.

Ante poco más de mil espectadores se jugó el partido que estaba programado para enero pasado, donde los azules vencieron por un categórico 3-0 en Santa Laura.

El equipo de Gustavo Álvarez le pasó por encima a su archirrival y se impuso gracias a los goles de Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi.

La frase de Esteban Pavez que provoca la furia de los hinchas de Colo Colo: “El equipo estaba…”

ver también

La frase de Esteban Pavez que provoca la furia de los hinchas de Colo Colo: “El equipo estaba…”

Polémico análisis de director de Azul Azul tras la Supercopa

Tras el partido vinieron los análisis y uno de los más polémicos lo hizo el director de Azul Azul Aldo Marín, quien en su cuenta de X colgó un mensaje controvertido.

El dirigente dejó entrever que los jugadores de Colo Colo Mauricio Isla, Jonathan Villagra y Felipe Méndez son “infiltrados”, es decir, hinchas de la U que le hacen daño por dentro al cuadro popular.

El posteo de Aldo Marín.

El posteo de Aldo Marín.

Publicidad

“Mauricio, Jonathan y Víctor Felipe, infiltrados que destruyen a nuestro rival desde adentro”, publicó en la red social.

La declaración no aporta nada y viene a generar polémica luego del gran triunfo azul ante los albos en Santa Laura.

Guarello manda a Esteban Pavez al asilo tras su paupérrima Supercopa: “Assadi casi lo…”

ver también

Guarello manda a Esteban Pavez al asilo tras su paupérrima Supercopa: “Assadi casi lo…”

Lee también
La frase de Pavez que provoca la furia de los hinchas de Colo Colo
Colo Colo

La frase de Pavez que provoca la furia de los hinchas de Colo Colo

Guarello manda a Esteban Pavez al asilo tras su paupérrima Supercopa
Colo Colo

Guarello manda a Esteban Pavez al asilo tras su paupérrima Supercopa

Campeón de la Copa Sudamerica revienta a Fernando Ortiz
Colo Colo

Campeón de la Copa Sudamerica revienta a Fernando Ortiz

Video: la nueva polémica que protagoniza Palacios en Boca
Chile

Video: la nueva polémica que protagoniza Palacios en Boca

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo