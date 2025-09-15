Polémico director de Azul Azul asegura que 3 jugadores infiltrados “destruyen por dentro” a Colo Colo

Universidad de Chile ni se despeinó para darle un baile a Colo Colo, porque lo pasó por encima en la final de la Supercopa.

Ante poco más de mil espectadores se jugó el partido que estaba programado para enero pasado, donde los azules vencieron por un categórico 3-0 en Santa Laura.

El equipo de Gustavo Álvarez le pasó por encima a su archirrival y se impuso gracias a los goles de Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi.

Polémico análisis de director de Azul Azul tras la Supercopa

Tras el partido vinieron los análisis y uno de los más polémicos lo hizo el director de Azul Azul Aldo Marín, quien en su cuenta de X colgó un mensaje controvertido.

El dirigente dejó entrever que los jugadores de Colo Colo Mauricio Isla, Jonathan Villagra y Felipe Méndez son “infiltrados”, es decir, hinchas de la U que le hacen daño por dentro al cuadro popular.

El posteo de Aldo Marín.

“Mauricio, Jonathan y Víctor Felipe, infiltrados que destruyen a nuestro rival desde adentro”, publicó en la red social.

La declaración no aporta nada y viene a generar polémica luego del gran triunfo azul ante los albos en Santa Laura.