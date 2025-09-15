Universidad de Chile se quedó con el título de la Supercopa luego de derrotar por un amplio marcador de 3-0 a Colo Colo, en un encuentro disputado en el estadio Santa Laura.

Los azules pasaron por encima de los albos mostrando contundencia, donde sus jugadores terminaron celebrando en la cancha de Unión Española, aunque con mucha mesura.

Dentro de los festejos se dio a conocer una llamativa apuesta entre dos jugadores que fueron titulares y que uno tuvo que pagar inmediatamente después del partido.

Fue Franco Calderón quien reveló lo que se jugaba con el partido de la Supercopa, donde se llevó de regalo un short por ser el gran ganador de la apuesta.

Este gol le significó pagar una apuesta a Nicolás Guerra. Foto: Andres Pina/Photosport

ver también Franco Calderón se tomó su revancha en la Supercopa: “Jugando con once ganábamos”

¿Qué apostó Franco Calderón y Nicolás Guerra?

El defensa argentino contó en una entrevista con TNT Sports una apuesta que realizó con un compañero de Universidad de Chile, donde habían short en juego para ambos: Nicolás Guerra.

Publicidad

Publicidad

“Le dije que si metia un gol me tenía que regalar el short y si terminaba el acro en cero yo no le daba nada”, excplicó el defensor, en una conversación que tuvieron en la concentración.

En ese sentido, con el resultado consumado de la Supercopa Calderón fue a cobrar su apuesta, por lo que se llevó el premio para la casa: “Me tuvo que regalar el short”.

Revisa el video: