Universidad de Chile jugará el último partido de la temporada ante Deportes Iquique, por la fecha 30 de la Liga de Primera, que marcará la despedida de Gustavo Álvarez al mando.

Publicidad

Publicidad

Pero no sólo eso, porque hay varios jugadores que también se podrán despedir en cancha, mientras que otros lo tuvieron que hacer en el Centro Deportivo Azul, como pasó con Nicolás Guerra.

El delantero de los azules no fue considerado para el viaje al norte del país, justo cuando termina contrato con el club que lo formó, con una triste despedida para el atacante.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, ya se han comenzado a saber equipos que buscan a Guerra, donde hay un dato que entregaron en radio Cooperativa: el fútbol argentino lo llama.

Nicolás Guerra no fue citado para el último partido de la U. FOTO: Andres Pina/Photosport

ver también Nicolás Guerra pasó de ser titular a no estar considerado: la triste despedida en U de Chile

Nicolás Guerra es mirado desde Argentina

Así lo detallaron en el medio citado, donde aseguran que Nicolás Guerra trabaja para jugar en el extranjero, dejando en claro que no continuará en Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, aseguran que una vez que termine el contrato, este fin de semana, el jugador tiene una gran chance de cruzar la Cordillera de Los Andes al fútbol argentino.

“Lo han sondeado desde Argentina, no de un club de primera línea, pero de otra institución. Conozco a una persona en Argenitna que le preguntaron por Guerra”, detalló Sebastián Esnaola.

En ese sentido, dejó en claro que “desde el corral de Nicolás Guerra mueven la chance de que parta al extranjero”, lo que les fue confirmado desde la intimad del jugador.

Publicidad