La temporada 2025 de Deportes Temuco estuvo lejos de ser la mejor. La escuadra que preside Marcelo Salas no peleó por los puestos para ascender, más bien luchó por permanecer en Primera B, con hasta tres cambios de entrenador.

La campaña anterior comenzó con Mario Salas al mando, en una apuesta que apenas duró tres meses. Luego fue el turno para Esteban Valencia, que tras un irregular paso le entregó a posta a Héctor Arturo Sanhueza, quien logró zafar del descenso.

Con miras a la próxima campaña, donde esperan volver a estar en la pelea por los primeros puestos en la Liga de Ascenso, la dirigencia que preside Marcelo Salas oficializó al cuerpo técnico que liderará Deportes Temuco para el 2026.

Salas oficializó al nuevo entrenador de Temuco

El “Matador” sorprendió y decidió volver a confiar en el “Rey”, que tomó de forma interina por las últimas cinco fechas del torneo actual, para que comande la “Operación Retorno” en el Indio Pije. Es su primera experiencia como técnico principal, tras ser ayudante de Erwin Durán en La Serena.

Junto con Sanhueza, conformarán el staff de Temuco el ayudante de campo Jonatan Cisterna, el preparador físico Cristóbal Rivas y el preparador de arqueros Jaime Caro. Tendrán a su cargo armar el plantel con miras a la Primera B 2026.

“Hoy ratificamos y presentamos al equipo que liderará nuestro proyecto deportivo para la próxima temporada 2026 al mando del Pije. Les deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío. ¡Vamos con todo Albiverdes!”, posteó el club que preside Marcelo Salas en redes sociales.

Los números de Arturo Sanhueza en el Pije

PARTIDOS DIRIGIDOS 5 VICTORIAS 1 EMPATES 2 DERROTAS 2 GOLES A FAVOR 7 GOLES EN CONTRA 6 PORCENTAJE DE RENDIMIENTO 33.3%

