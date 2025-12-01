¿Repite? Equipo de la B anuncia a jugador ‘amuleto’ para el 2026: Viene de dos ascensos seguidos

La liguilla de ascenso de la Primera B aún no finaliza, lo que significa que la temporada 2025 sigue oficialmente en curso, sin embargo, los clubes que ya no compiten han comenzado a planificar el año 2026, y en las últimas horas, varios han anunciado novedades a través de sus redes sociales.

Deportes Temuco anuncia a su primer refuerzo para 2026

El último en generar noticia fue Deportes Temuco. El conjunto presidido por Marcelo Salas ya ha puesto en marcha su mercado de cara a la temporada 2026, donde el DT, Arturo Sanhueza, buscará devolverle el protagonismo al cuadro ‘albiverde’.

En ese contexto, el club temucano dio a conocer la incorporación de un nuevo refuerzo a través de sus plataformas oficiales, y se trata de un jugador con un historial de éxitos recientes, el extremo Sebastián Molina.

Molina, quien ha vestido las camisetas de Universidad de Concepción, General Velásquez y Deportes La Serena, vivirá una nueva temporada en el Ascenso, donde bien podría ser considerado un “jugador amuleto”, ya que ha logrado subir y campeonar en dos oportunidades consecutivas: primero en 2024 con los ‘granates‘ y posteriormente en 2025 con el ‘Campanil‘. Ahora, defenderá los colores de Temuco.

Sebastián Molina, jugando por la U. de Concepción, contra Temuco, su equipo para la temporada 2026. (Foto: Marco Vázquez/Photosport)

A través de su cuenta de Instagram, Deportes Temuco destacó el currículum del extremo de 24 años, calificándolo con entusiasmo:

“Uno que sabe de Ascensos!!🤩👏🏼🥳”

La publicación oficial en redes sociales continuó con el anuncio formal:

“Hoy damos la bienvenida a nuestro primer refuerzo albiverde 2026; Sebastián Molina quien acaba de firmar su acuerdo de contrato para esta nueva temporada 🇨🇱👏🏼 El joven delantero de 24 años proviene de UDEC con quien logró el ascenso 2025 (35 partidos oficiales) y también fue parte del plantel Campeón del Ascenso 2024; Deportes La Serena!👏🏼👏🏼 Hoy llega a Temuco para aportar su talento y experiencia al cuadro albiverde!!🥳👏🏼🤍💚 Bienvenido a Temuco Seba!👏🏼💪🏼🤩”

Así, Molina, 6 goles, 1 asistencia en 35 partidos el 2025, deberá aportar con su juego y experiencia a un Temuco que tiene una compleja temporada 2026 en la B, con los ingresos de grandes clubes nacionales, como Deportes Puerto Montt (ascendido desde Segunda División), Unión Española (descendido desde Primera) y un tercer club, que será Deportes Iquique, Everton o La Serena, los tres que luchan por la permanencia en la Liga de Primera en la próxima fecha 30.

