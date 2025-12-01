Es un hecho: Gustavo Álvarez adelantó que, pese a tener contrato con Universidad de Chile, lo más probable es que no siga como DT de los azules en 2026, tomando en cuenta un desgaste en la relación con la dirigencia y diferencias en los caminos y objetivos.

Así las cosas, Álvarez dejará la banca del Chuncho con una Copa Chile y la semifinal de Copa Sudamericana, con la mancha de haber perdido el título en el campeonato nacional el 2024 y el 2025, al debe ambas temporadas en la segunda rueda.

Pero no será fácil reemplazar a Álvarez en la U. Si bien no logró el título de Primera, el argentino será recordado como el entrenador que le devolvió el protagonismo y buen juego a los azules, tras varias temporadas amargas, incluso peleando la permanencia para no descender.

¿Y quién tomará la posta? No se sabe, pero los rumores de mercado tienen desde hace un tiempo ya cuatro candidatos. El más fuerte es Francisco Meneghini de buena campaña en O’Higgins y con un currículum que ilusiona a los azules.

Paqui comenzó su carrera como espía de Marcelo Bielsa, para luego trabajar con Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece en la U, la selección chilena y Argentina.

De ahí hay un salto con Esteban González como opción, lo que significaría copiar la fórmula de Gustavo Álvarez, quien llegó a la U como campeón con Huachipato. El Chino logró el título con Coquimbo Unido, pero asoma muy cerca del Querétaro de México.

El tercero en la fila es Juan José Rivera, que dejó Audax Italiano hace unas semanas tras perder distancia en la segunda rueda. Los floridanos partieron el año peleando los primeros lugares, pero más allá del tropiezo el rendimiento general mantiene sus bonos.

Con cartel internacional, Ramón Díaz aparece como la cuarta opción. El ex River Plate está libre tras ser despedido del Internacional de Porto Alegre, donde cumplió un breve ciclo.

