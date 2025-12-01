Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Gustavo Álvarez deja U de Chile: los cuatro candidatos a asumir como entrenador del Chuncho 2026

Gustavo Álvarez deja Universidad de Chile en los próximos días: los cuatro candidatos para asumir la dirección técnica del Chuncho 2026.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Los candidatos a reemplazar a Gustavo Álvarez en U.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTLos candidatos a reemplazar a Gustavo Álvarez en U.

Es un hecho: Gustavo Álvarez adelantó que, pese a tener contrato con Universidad de Chile, lo más probable es que no siga como DT de los azules en 2026, tomando en cuenta un desgaste en la relación con la dirigencia y diferencias en los caminos y objetivos.

Así las cosas, Álvarez dejará la banca del Chuncho con una Copa Chile y la semifinal de Copa Sudamericana, con la mancha de haber perdido el título en el campeonato nacional el 2024 y el 2025, al debe ambas temporadas en la segunda rueda.

Pero no será fácil reemplazar a Álvarez en la U. Si bien no logró el título de Primera, el argentino será recordado como el entrenador que le devolvió el protagonismo y buen juego a los azules, tras varias temporadas amargas, incluso peleando la permanencia para no descender.

¿Y quién tomará la posta? No se sabe, pero los rumores de mercado tienen desde hace un tiempo ya cuatro candidatos. El más fuerte es Francisco Meneghini de buena campaña en O’Higgins y con un currículum que ilusiona a los azules.

Paqui comenzó su carrera como espía de Marcelo Bielsa, para luego trabajar con Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece en la U, la selección chilena y Argentina.

Álvarez dirigirá su penúltimo partido con la U: los candidato a tomar la banca del Chuncho.

Álvarez dirigirá su penúltimo partido con la U: los candidato a tomar la banca del Chuncho.

Publicidad

De ahí hay un salto con Esteban González como opción, lo que significaría copiar la fórmula de Gustavo Álvarez, quien llegó a la U como campeón con Huachipato. El Chino logró el título con Coquimbo Unido, pero asoma muy cerca del Querétaro de México.

El tercero en la fila es Juan José Rivera, que dejó Audax Italiano hace unas semanas tras perder distancia en la segunda rueda. Los floridanos partieron el año peleando los primeros lugares, pero más allá del tropiezo el rendimiento general mantiene sus bonos.

Con cartel internacional, Ramón Díaz aparece como la cuarta opción. El ex River Plate está libre tras ser despedido del Internacional de Porto Alegre, donde cumplió un breve ciclo.

Publicidad
Lee también
Familia azul y el sucesor de Álvarez: "¿Cómo no va a haber un...?"
U de Chile

Familia azul y el sucesor de Álvarez: "¿Cómo no va a haber un...?"

La IA elige al 'DT ideal' para la U tras la salida de Álvarez
U de Chile

La IA elige al 'DT ideal' para la U tras la salida de Álvarez

Edu Vargas y un gigante seleccionado, razones del quiebre azul con Álvarez
U de Chile

Edu Vargas y un gigante seleccionado, razones del quiebre azul con Álvarez

Los clubes que estarían en la carrera por Tomás Asta-Buruaga
Universidad Católica

Los clubes que estarían en la carrera por Tomás Asta-Buruaga

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo