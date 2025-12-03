Universidad de Chile vive una catástrofe a espera del partido contra Coquimbo Unido, por la penúltima fecha de la Liga de Primera, duelo clave para que los azules puedan llegar al último encuentro con opciones del Chile 2, en pelea con la Católica.

Gustavo Álvarez avisó públicamente que no quiere seguir como entrenador de la U, con la cabeza ya puesta fuera del CDA pese a que tiene contrato.

En Deportes en Agricultura, el ex delantero de Colo Colo, Universidad de Chile y la selección nacional, Patricio Yáñez, calificó como una vergüenza de marca mayor la actitud del entrenador.

“Yo creo que él se quiere ir, de hecho tengo la información que ya habló con una persona para que lo acompañe en un nuevo desafío. ¡Se pasó lo inoportuno que es! Toma esta decisión faltando dos partidos en los que tiene que clasificar al Chile 2. Lo encuentro una tontería“, dijo Yáñez.

Pato Yáñez: Álvarez se excusa del fracaso en la U

El hoy comentarista agregó que “esto no se condice con lo que uno pensaba de un técnico que se las arreglaba con lo que tenía, con lo poco. Pero ahora se excusa del fracaso que tuvo en el torneo chileno con los refuerzos que no llegaron. Porque con los mismos compitió en Copa Libertadores y llegó a semifinales de Sudamericana”.

“Que después quedara a 20 puntos del líder, me parece que le está metiendo excusas, de un técnico que yo no lo esperaba. Me parecía mucho más serio. No sé qué va a pasar con su futuro, obliga a la U a contratar un técnico. A partir de eso, la dirigencia de la U lo único que puede hacer es acordar su salida”, complementó.

Pato Yáñez expone que “no sé sí el hincha está muy contento, porque el fracaso en el torneo nacional fue estrepitoso. Álvarez metió la gamba, se equivocó. Una vergüenza lo que hizo y dijo, dejando a la U en el aire quedando dos partidos“.

“Él nunca ha tenido desde el análisis la autocrítica. Siempre tenía salidas que no tenían relación con lo que uno veía en el terreno de juego. Me parece que es una vergüenza de marca mayor lo que hizo ayer Gustavo Álvarez“, sentenció Yáñez.

