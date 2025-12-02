ver también Se va Álvarez: los cuatro candidatos a nuevo DT de U. de Chile

El adiós de Gustavo Álvarez generó un verdadero terremoto en Universidad de Chile. Tras varios meses de rumores y trascendidos, finamente el argentino decidió no continuar en la escuadra azul para el 2026.

Esta decisión vino de la mano de un montón de reacciones en el medio, donde el debate de esta potente postura del trasandino tiene varias opiniones, sobre todo porque Álvarez comunicó esto antes de que finalice de manera oficial la temporada.

Uno que entregó su visión al respecto fue Marcelo Barticciotto, quien en su calidad de comentarista en el programa ‘F90’ de ESPN criticó al argentino de no oficializar su adiós después de los partidos ante Coquimbo e Iquique.

“Era para hacerlo una vez terminado el campeonato”

El ídolo de Colo Colo partió diciendo que “considero que quizás lo que dijo lo encontré sensato. Dijo cosas que son verdad, pero el momento fue inoportuno total. Me parece que no era el momento para dar una declaración de este tipo”.

“La U está jugando cosas muy importantes. Se juega ante Coquimbo Unido el paso al Chile 2 y después tiene el partido con Iquique. Creo que estas declaraciones eran para hacerlas una vez terminado el campeonato”, agregó.

Para cerrar, Barti sostuvo que “Álvarez dice que no renuncia, porque si renuncia tiene que pagar la cláusula. Con la declaración que dijo y más allá de todos los errores de la dirigencia, porque cometió errores, lo que dice es verdad, pero yo como dirigente después de estas declaraciones no lo dejo para nada”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules jugarán ante Coquimbo Unido hoy martes 2 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.