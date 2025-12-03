Qué duda cabe, Charles Aránguiz es uno de los futbolistas más determinantes que tiene la U de Chile. Y algo de eso pudo mostrar también en el empate 1-1 frente a Coquimbo Unido. Aunque no pudo ganarle el duelo desde el punto penal a Diego Sánchez.

Pero sí venció al Mono en la segunda oportunidad que le quedó luego de la tapada del golero aurinegro. Por si eso fuera poco, el Príncipe encendió los ánimos con una declaración explosiva que apuntó a la ANFP y al Sifup. Fue así que mostró su intención de no asistir a la Gala Crack.

También habló sobre las palabras de Gustavo Álvarez, quien dejó su futuro azul súper en duda. “Tendrá sus motivos, hay que respetar la decisión que toma cada persona. Sea entrenador o jugadores. Hay que respetar y no salirse del camino, estamos en un club muy grande”, cantó el puentealtino.

Leandro Fernández celebró así el gol de Charles Aránguiz ante Coquimbo Unido. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“A veces pasan estas cosas que no son tan claras y no nos pueden afectar”, expuso Aránguiz, quien sabe en carne propia lo de defender clubes importantes en el fútbol chileno. También fue campeón con Colo Colo en el Torneo Clausura 2009.

Entre tantas cosas que dijo el Príncipe, hubo un notición que pasó prácticamente inadvertido. Que pronto renovará su contrato en el Bulla. “Estoy en conversaciones. Con tranquilidad, no estamos apurados. Hay buena relación, ellos están abiertos a seguir. Tenemos que afinar algunos detalles, pero tranquilo. Voy a seguir acá”, destapó Aránguiz.

Publicidad

Publicidad

ver también El homenaje a Matías Rodríguez que fue opacado por las protestas en U de Chile

Charles Aránguiz adelanta que renovará su contrato en la U de Chile: “Vamos a continuar”

Charles Aránguiz tenía varias sorpresas preparadas luego del último partido de U de Chile en condición de local por la Liga de Primera 2025. “Hace un tiempo estoy hablando con la dirigencia. No tengo apuro”, manifestó el centrocampista surgido de las inferiores de Cobreloa.

“Son detallitos que ajustar. Vamos a continuar acá”, reconoció Aránguiz, quien sabe que en todos los círculos laborales hay dificultades que superar. Incluso en el primer equipo del Romántico Viajero que tan bien representa el bicampeón de América.

Charles Aránguiz enfrenta la marca de Sebastián Galani. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Ante eso, el Príncipe planteó que “uno nunca va a estar 100 por ciento cómodo en su trabajo. Nosotros pasamos situaciones que no nos gustan. Él está a tiempo de seguir hablando con la dirigencia y ojalá ajustar detalles para que siga contento y con fuerza el próximo año”, expuso sobre las charlas pendientes entre la plana mayor de Azul Azul y el DT, Gustavo Álvarez.

ver también Con regalos, un lienzo y muchas fotos: así fue la despedida de Gustavo Álvarez de U de Chile

Revisa el compacto del empate entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido

Así quedó la batalla por el Chile 2 en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Universidad de Chile se ubica en el cuarto puesto de la tabla de la Liga de Primera 2025.

Publicidad