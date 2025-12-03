Universidad de Chile empató por un marcador de 1-1 ante Coquimbo Unido, por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025, disputado en una calurosa tarde en el estadio Santa Laura.

Un partido donde hubo un importante homenaje dentro de la cancha, pero que pasó un tanto desapercibido por las protestas de los hinchas en contra de la dirigencia de Azul Azul.

El histórico Matías Rodríguez, quien hace unos días se retiró oficialmente del fútbol profesional, estuvo invitado por la U donde recibió una camiseta por su paso por los azules.

Algo que agradeció el defensa más goleador en la historia del club, quien fue aplaudido por los hinchas, agradeciendo lo que hizo en su carrera con la camiseta bullanguera.

Matías Rodríguez se retiró del fútbol hace una semana. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Matías Rodríguez fue invitado por la U: ¿Será el próximo DT?

Matías Rodríguez disfruta sus días lejos de los entrenamientos, pero no del fútbol, donde piensa seguir ligado al deporte con algunos emprendimientos, especialmente en Melipilla.

“Pasaron casi nueve días, disfrutando estoy tranquilo, en paz con lo hecho, me invitaron hoy al estadio y acá estamos. Estoy durmiendo un poco más, pero aprovechando”, comentó Rodríguez.

Si bien tiene el curso de entrenador tiene que revalidarlo, donde muchos le dicen que en algún momento puede llegar a la U, aunque prefiere llevarlo paso a paso en el camino.

“Hay cosas tengo escuelas de fútbol en Melipilla, pronto armaremos un alto rendimiento en Malloco y también con las ganas de ser entrenador, hice el curso y estamos tratando de revalidarlo para arrancar”, explicó.

Mira el video: