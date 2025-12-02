El deseo de Gustavo Álvarez de irse de Universidad de Chile pegó fuerte en los hinchas azules. Tanto que como el DT culpó a la dirigencia de no tener un proyecto ambicioso, el público se manifestó en el Santa Laura.

Antes de que salieran los jugadores a la cancha, furiosos entonaron lo que es un clásico en las canchas del fútbol sudamericano para hacer valer su descontento.

“Dirigentes, la c… de su madre, a ver si se dan cuenta, que no los quiere nadie”, retumbaba en Independencia antes del duelo contra Coquimbo Unido.

No fue lo único: se colgaron banderas para hacer sentir la molestia por lo que es la salida del técnico y por la manera en que se trata a los fanáticos azules.

“Dirigentes ctm bajen las entradas o mejor arranquen”, señalaba uno de los trapos que fueron colgados en la previa del duelo contra los piratas.

Una de las banderas que muestran el descontento de la hinchada de la U

El descontento de la hinchada con Clark

No fue lo único. Un hincha captado por Redgol en la entrada del estadio llegó con una polera contra el presidente de Azul Azul, Michael Clark, en la que se podía leer “se busca, estafador”.

“Tiene que renunciar. Es un delincuente. Cualquiera en nuestro país estaría preso”, señaló el fanático visiblemente enfadado por quien maneja las riendas del equipo.

A loas 14 minutos, empezó una manifestación con fuegos artificiales que obligó a parar el partido: en la cabecera sur del Santa Laura empezaron a lanzarse como si fuera fiesta de Año Nuevo, mientras se seguía cantando contra la dirigencia.

En la transmisión de TNT, señaló Cristián Basaure, comentarista del duelo, que estos fuegos pasaron cerca “de Matías Zaldivia y Cecilio Waterman”. El partido estuvo cinco minutos detenido.