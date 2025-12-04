Erick Pulgar vive un sueño sin fin en Flamengo. A solo unos días de haber ganado la Copa Libertadores, ahora se coronó como campeón del Brasileirao. Fiesta total en Río de Janeiro.

Hace rato que el Mengao es uno de los mejores clubes de América. Tres Libertadores en siete años dice mucho, pero eso no es suficiente, ya que ahora también conquistaron el fútbol del país de la samba. Un verdadero carnaval se vive en tierras cariocas.

El nuevo título de Pulgar

Flamengo y Palmeiras no solo definieron el título más importante de América, sino que también el Brasileirao. Ambos clubes lucharon punto a punto por la cima del torneo y restando dos jornadas, el Mengao lideraba con 5 unidades de diferencia.

El Verdao en la penúltima fecha goleó por 3-0 al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. Sin embargo, los dirigidos por Filipe Luís vencieron por 1-0 a Ceará con anotación de Samuel Lino en el Estadio Maracaná, con lo cual se coronaron como los campeones de Brasil.

Río de Janeiro explotó en una nueva fiesta gracias a Flamengo. En cinco días conquistaron América y Brasil, desatando grandes celebraciones en suelo carioca. Erick Pulgar, como no puede ser de otra forma, fue una de las figuras ante Ceará, jugando los 90 minutos.

El chileno si bien tuvo algunos problemas físicos durante el 2025, a penas logró recuperarse, su DT le tenía guardada la camiseta de titular y terminó siendo fundamental en el tramo final y más importante del año. El antofagastino se consolida como referente en uno de los equipos más grandes del mundo.

Con la conquista del Brasileirao, Erick Pulgar alzó su séptimo título en Flamengo. El ex Universidad Católica arribó al Mengao en 2022 y desde entonces, ha demostrado toda su calidad en uno de los países más futbolizados del mundo. Salud campeón.