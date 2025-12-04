Sigue el llanto: DT del Palmeiras lanza nueva crítica contra Erick Pulgar y cuestiona título de Flamengo

Flamengo sigue sumando títulos en Brasil. Tras ganar la Copa Libertadores, ahora superó al Ceará por la cuenta mínima y conquistó el Brasileirao. Con Erick Pulgar todo el partido, levantaron otra copa y desataron nuevamente los festejos de los hinchas.

Sin embargo, la celebración quedó empañada por los dichos del entrenador de Palmeiras. Es que Abel Ferreira reclamó contra los arbitrajes y puso en duda los títulos que conquistó el Fla en este 2025, y que justamente consiguió sobre el Verdao. Lo que tuvo mención para el volante nacional.

ver también El mejor de Sudamérica: El único chileno en el 11 ideal de la Copa Libertadores 2025

La polémica se desató porque el equipo de Ferreira sufrió la expulsión de Joaquín Piquerez en el partido ante Atlético Mineiro. El defensa uruguayo en primera instancia recibió amarilla. Sin embargo, el VAR ahora sí apareció y tras unos segundos fue sancionado con la roja directa.

El reclamo contra Erick Pulgar

La discrepancia en ambas jugadas, desató la furia de Abel Ferreira y que se lanzó con todo tras el triunfo por 3-0 sobre el elenco de Jorge Sampaoli.

“Se necesitan cambios, pero no en el Palmeiras. Ya saben de qué hablo. Solo me dejo engañar por quienes quiero que me engañen. Solo quiero decirles esto a nuestros aficionados: el Palmeiras es un club diferente y especial”, disparó en conferencia de prensa.

ver también Insólito: Flamengo rompió la Copa Libertadores en los festejos y la pegó con scotch

Tras ello, vino hasta una mención sobre la jugada que protagonizó Erick Pulgar y que según su paladar, fue determinante en la final de la Libertadores.

Publicidad

Publicidad

“Hoy, en la cancha, ocurrió algo exactamente igual a lo que pasó en la final de la Libertadores. Los títulos que gané en el Palmeiras no tienen asteriscos. A los aficionados del Palmeiras les diré esto: como entrenador, solo me dejo engañar por quienes quiero que me engañen”, lamentó.

La molestia de Ferreira se hizo evidente y rápidamente se volvió viral. Incluso recalcó que su renovación en Palmeiras se concretó justamente tras la derrota ante Flamengo y la injusticia que sufrió por la jugada del volante chileno. Por lo que prometió mantenerse como DT y buscar su revancha en el 2026.