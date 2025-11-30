La Copa Libertadores 2025 llegó a su término con el Flamengo como gran ganador del año. El Mengao superó por 1-0 al Palmeiras en Lima, logrando así su cuarto título continental tras las consagraciones en 1981, 2019, 2022 y 2025.

Los festejos en el equipo dirigido por Filipe Luís se han extendido con todo en las últimas horas, primero en el Monumental de la capital de Perú tras la victoria y ahora en Río de Janeiro con todos los hinchas del club.

Fue durante el desfile del equipo por las calles de Río que se pudo ver por diferentes imágenes y videos que los jugadores del Fla al parecer no tuvieron el mayor de los cuidados en sus celebraciones. ¿Por qué decimos esto? Pues porque el trofeo se rompió entre tanto ajetreo.

ver también “Grande, regalón”: ola de comentarios en el Instagram de Erick Pulgar tras obtener la Copa Libertadores

Flamengo rompe la Copa Libertadores

El máximo trofeo a nivel internacional de Sudamérica terminó con su icónica estatuilla del jugador pateando el balón separada del resto de la estructura. Lo más notable es el método que usó el Mengao para volver a unirlos: pegarlos con scotch.

La Copa Libertadores y el artesanal arreglo del Flamengo. | Foto: Getty Images.

Cabe recordar que no es la primera vez que el trofeo de la Copa Libertadores sufre este tipo de daños durante los festejos de los campeones. De hecho, es algo que ha ocurrido en más oportunidades de la que los hinchas creen.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En el 2004 a Once Caldas derechamente la parte superior se le partió por la mitad durante la vuelta olímpica, mientras que en el 2012 a Corinthians le ocurrió lo mismo que a Flamengo en este año: la caída de la figura del jugador. Sin embargo, ese entonces el Timão ni se molestó en pegarla ni siquiera con citan adhesiva.

ver también Tras salvar de expulsión: Erick Pulgar hace historia para Chile en Copa Libertadores

Hay que destacar que la Copa Libertadores debe ser de vuelta a la Conembol después uno meses, ya que el club campeón se queda con una réplica de esta en sus instalaciones.

Publicidad