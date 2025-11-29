Lo volvió a hacer. El volante Erick Pulgar se posiciona una vez más entre lo más alto de Sudamérica, luego de conquistar con el Flamengo la edición 2025 de la Copa Libertadores, en un duelo que lo tuvo como uno de sus protagonistas.

Es que en la victoria por la cuenta mínima ante Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima, el antofagastino estuvo a una decisión arbitral de irse tempranamente a las duchas, por una fuerte infracción contra Bruno Fuchs que sólo recibió tarjeta amarilla.

Más allá de este acontecimiento dentro del encuentro, la realidad es que gracias a su victoria con el Flamengo, Erick Pulgar se mete en la historia grande de la Copa Libertadores, en cuanto a futbolistas chilenos se refiere, y sube a la cima.

Erick Pulgar hace historia para Chile en Copa Libertadores

Gracias a su triunfo en Lima, el mediocampista conquista su segundo torneo continental en su carrera, luego de ganar “La Gloria Eterna” en el 2022 en Ecuador, cuando vencieron al Athletico Paranaense, y lo hizo con sus compatriotas Arturo Vidal y Mauricio Isla.

Erick Pulgar se convierte oficialmente en el segundo futbolista chileno que gana dos Copas Libertadores, pues anteriormente lo hizo el defensor Benjamín Kuscevic, que levantó el trofeo cuando jugó para el Palmeirasen el bicampeonato de 2020 y 2021.

Además, el antofagastino integra el selecto grupo de los 26 jugadores nacionales que saben cuánto pesa este galardón, entre los que se incluyen Ignacio Prieto y el plantel de Colo Colo que conquistó el certamen continental en 1991.

La campaña del chileno en la edición 2025

Erick Pulgar disputó siete de los 13 encuentros que disputó Flamengo para llevarse la edición 2025 de Copa Libertadores, con un total de 585 minutos en cancha, donde no registró goles ni asistencias, mas recibió dos tarjetas amarillas.