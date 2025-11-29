Es tendencia:
Copa Libertadores

“Se le salió…”: Erick Pulgar se salvó de ser expulsado en la Final de Libertadores

El volante chileno se enfrascó en un incidente con el defensor de Palmeiras, Bruno Fuchs, y de no ser por el árbitro argentino Darío Herrera, se hubiera ido a las duchas.

Por Alfonso Zúñiga

Erick Pulgar y una acción que pudo ser expulsión en Final de Copa Libertadores.
Un milagro de proporciones bíblicas fue el que ocurrió en plena final de la Copa Libertadores, entre Flamengo y Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima. Esta acción tuvo como protagonista a un futbolista chileno como es Erick Pulgar.

En una final de dientes apretados, como nos tienen acostumbrados los equipos brasileños en el certamen continental, hubo una acción polémica con el antofagastino en primer plano, y de no ser por la decisión del árbitro argentino Darío Herrera, no seguiría en el campo de juego.

RedGol está ampliando la información…

