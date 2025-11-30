El fútbol vuelve a tener a un chileno en la cima continental. Erick Pulgar se coronó campeón de la Copa Libertadores, tras conseguir un preciado triunfo por la mínima con el Flamengo, ante el Palmeiras.

Eso sí, el chileno bien pudo irse expulsado. En el minuto 30, una falta cometida por Fuchs contra De Arrascaeta, terminó con el jugador de Palmeiras en el piso. ¿Por qué? Por una “leserita” de Erick Pulgar.

Resulta que el chileno se tomó “revancha” por la falta cometida por el jugador del Verdao y, sin pelota, le entró con los zapatos en la canilla. Las marcas que le dejó al defensor de Palmeiras fueron demasiado evidentes como para que nadie se diera cuenta. Pero, el VAR hizo vista gorda y el propio árbitro también. Regaloncito, Pulgar se fue tan sólo con una amarilla.

Saludos en chilensis

Pese a lo cerca que estuvo de irse a las duchas antes de tiempo, Erick Pulgar terminó celebrando. Es que el ex UC no sólo se coronó campeón de la Copa Libertadores, sino que, también, se convirtió en el segundo chileno en lograrlo dos veces. Anteriormente, Benjamín Kuscevic había conseguido ese hito.

Y como en el fútbol chileno hay una amistad transversal, fueron varios los que se dignaron a saludar al jugador de Flamengo, tras la obtención del título. Desde Martín Rodríguez hasta Guillermo Maripán aparecieron en los comentarios de la publicación de Instagram de Pulgar, en la que celebró el título.

“Qué grande, regalón”; “Orgulloso de ti”; y “Gigante hermano” fueron parte de la ola de comentarios que varios futbolistas chilenos fueron a hacer sobre la publicación de Instagram de Pulgar.

¿Qué chilenos han sido campeones de la Copa Libertadores?

Ignacio Prieto fue el primero en lograrlo, con Nacional en 1971. Luego, todos los chilenos del Colo Colo campeón en 1991. Finalmente, una oleada de futbolistas chilenos que jugaron o juegan en Brasil: Benjamín Kuscevic, Arturo Vidal, Mauricio Isla y Erick Pulgar.