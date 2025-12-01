Pronósticos Barcelona vs Atlético de Madrid: tensa pelea por la cima de la liga española

RedGol te proporciona los mejores pronósticos deportivos para apostar en Barcelona vs Atlético de Madrid, en la jornada 19 de LaLiga.

Este martes a las 17:00 horas (hora de Chile), el FC Barcelona recibirá al Atlético de Madrid en el Camp Nou en la jornada 19 de LaLiga. El conjunto catalán llega como líder del campeonato con 34 puntos, seguido de cerca por Real Madrid con 33, Villarreal con 32 y el cuadro madrileño con 31. La cita adquiere un carácter determinante para el desarrollo inmediato de una lucha por el primer lugar que se mantiene al rojo vivo.

Ambos equipos se presentarán tras obtener victorias el fin de semana: los blaugranas derrotaron a Alavés, mientras que los dirigidos por Diego Simeone hicieron lo propio frente a Real Oviedo. Aun así, el equipo de Hansi Flick arrastra dudas en los encuentros más exigentes de la campaña, como los disputados ante Chelsea, PSG y Real Madrid, por lo que deberá responder con altura a la presión y asegurar tres puntos que podrían resultar decisivos.

En la previa de este compromiso, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos para que tengas en cuenta antes de apostar en LaLiga.

Pronósticos para apostar en Barcelona vs Atlético de Madrid

Rango de goles: 3-4 2.25 Anotará o conseguirá una asistencia: Julián Álvarez 1.90 Tarjetas de Atlético de Madrid: Menos de 3.5 1.90

Muchos goles en un partido apasionante

El FC Barcelona se ha distinguido esta temporada por encuentros con abundantes ocasiones y marcadores elevados. En todos sus partidos hubo, como mínimo, dos goles. Además, en cinco de sus últimas siete presentaciones, el resultado final se movió en el rango de tres a cuatro anotaciones.

Atlético de Madrid presenta un panorama similar en sus recientes actuaciones. En cuatro de sus anteriores seis compromisos, el encuentro también concluyó con tres o cuatro goles.

Rango de goles: 3-4 – 2.25 en bet365

La productividad de Julián Álvarez con Atlético de Madrid

Julián Álvarez atraviesa un momento productivo en el Atlético de Madrid, con tres goles y una asistencia en sus últimas seis titularidades. El delantero argentino acumula 10 tantos y cuatro asistencias entre la liga española y la UEFA Champions League.

La temporada pasada, le marcó dos veces al FC Barcelona: en la fecha 28 de LaLiga y en la semifinal de ida de la Copa del Rey.

Anotará o conseguirá una asistencia: Julián Álvarez – 1.90 en bet365

Pocas tarjetas para los Colchoneros

En 13 de sus 14 partidos en la liga española, el equipo dirigido por Diego Simeone recibió menos de cuatro tarjetas, una muestra de su disciplina competitiva. Además, figura entre los cinco clubes con menor cantidad de amonestaciones en el certamen, con un total de 26 tarjetas amarillas.

Tarjetas de Atlético de Madrid: Menos de 3.5 – 1.90 en bet365

Cuotas en Barcelona vs Atlético de Madrid

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Barcelona vs Atlético de Madrid: últimos partidos