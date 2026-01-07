Pronósticos PSG vs Marsella: la Supercopa de Francia se define con Le Classique

RedGol te entrega los pronósticos deportivos destacados para apostar en Paris Saint-Germain vs Marsella por la final del Trophée des Champions.

Paris Saint-Germain y Marsella disputarán una nueva edición de Le Classique para definir al campeón de la Supercopa de Francia, también denominada Trophée des Champions. El último clásico francés en esta competencia se jugó en 2020 y los parisinos se quedaron con el triunfo. Actualmente, encadenan tres títulos consecutivos y han ganado 11 de los últimos 12; la única derrota en este periodo fue ante Lille en 2021.

Les Olympiens ya saben lo que es vencer al equipo de Luis Enrique: junto a Mónaco y Bayern Múnich, son los únicos que lograron quedarse con los tres puntos frente al PSG en esta temporada. Sin embargo, Les Rouge et Bleu se muestran un escalón por encima de los de De Zerbi en la Ligue 1, con siete puntos de ventaja, y ubicados en el segundo lugar, a solo uno del líder Lens.

Considerando las estadísticas recientes de ambos equipos, nuestro analista te brinda los tres pronósticos destacados para que contemples antes de apostar.

Pronósticos para apostar en PSG vs Marsella

Ambos equipos anotarán: Si 1.75 Anotará en cualquier momento: Desiré Doué 2.60 Remates a puerta de Vitinha: Más de 0.5 2.20

Anotan ambos equipos: las cuotas de los goles

En tres de los anteriores cinco encuentros de Paris Saint-Germain, hubo goles de los dos equipos.

También marcaron ambos conjuntos en cuatro de los anteriores ocho compromisos de Marsella.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.75 en bet365

Doué supero las lesiones y marca la diferencia con PSG

Desiré Doué superó dos lesiones esta temporada: luego de la última, disputó cinco encuentros y marcó tres goles. Suma seis anotaciones en 11 juegos.

Anotará en cualquier momento: Desiré Doué – 2.60 en bet365

Vitinha, un mediocampista con llegada al gol

Vitinha tiene cinco goles y ocho asistencias esta temporada. El mediocampista portugués de 25 años tiene 43 disparos en sus 23 apariciones: de esos intentos, 16 fueron entre los tres palos.

Remates a puerta de Vitinha: Más de 0.5 – 2.20 en bet365

Cuotas en PSG vs Marsella

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de PSG vs Marsella: últimos partidos