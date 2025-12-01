Pronósticos Universidad de Chile vs Coquimbo Unido: la racha histórica del campeón que necesita cortar la U

RedGol trae los mejores pronósticos deportivos para apostar en Universidad de Chile vs Coquimbo Unido en el cierre de la fecha 29 de la liga chilena.

Aunque la liga está definida desde hace varias fechas, el duelo entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido, programado para este martes 2 de diciembre a las 18:00 horas, reúne todos los ingredientes para ser un partido especial. El Pirata, ya consagrado campeón del Campeonato Nacional, igualó la histórica seguidilla de 16 triunfos consecutivos del Ballet Azul en la década del 60 y tiene la oportunidad de superarla si derrota, justamente, al Romántico Viajero.

El atractivo del encuentro no se limita a ese récord. Universidad de Chile se juega su acceso a la Copa Libertadores, ya que un triunfo la dejará en el tercer lugar de la tabla de posiciones y le permitirá depender de sí misma para alcanzar el repechaje del certamen más prestigioso del continente.

En la antesala de un compromiso histórico, nuestro analista te presenta tres pronósticos destacados para que consideres antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Universidad de Chile vs Coquimbo Unido

Total de goles de Universidad de Chile en la segunda mitad: Más de 0.5 1.90 Anotará en cualquier momento: Cecilio Waterman 3.00 Tiros de esquina de Universidad de Chile: Más de 4.5 + Tiros de esquina de Coquimbo Unido: Más de 2.5 2.05

Gol azul tras el descanso

Universidad de Chile anotó goles en 13 de sus 14 partidos como local en el Campeonato Nacional. En 11 de esos 13 juegos, al menos un gol, fue en la segunda parte. Es el equipo con más goles a favor en los segundos tiempos en dicha condición.

Total de goles de Universidad de Chile en la segunda mitad: Más de 0.5 – 1.90 en bet365

Waterman tiene 10 goles en el torneo

Cecilio Waterman anotó un gol en el triunfo 2-1 del campeón ante Deportes La Serena. También había marcado en el 2-0 sobre Unión La Calera. En la fecha FIFA, hizo dos para la Selección de Panamá, ante Guatemala.

El delantero de 34 años llegó a los 10 gritos en la liga chilena actual.

Anotará en cualquier momento: Cecilio Waterman – 3.00 en bet365

Los córners en U. de Chile vs Coquimbo

En 10 de sus 14 juegos en casa en la Liga de Primera, el Romántico Viajero tuvo más de cuatro córners a favor.

En 11 de sus 14 actuaciones de visitante en el campeonato, el Pirata alcanzó los tres saques de esquina.

Tiros de esquina de Universidad de Chile: Más de 4.5 + Tiros de esquina de Coquimbo Unido: Más de 2.5 – 2.05 en bet365

Cuotas en Universidad de Chile vs Coquimbo Unido

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Revisar el código bonus de bet365 puede convertirse en un recurso valioso para maximizar cada jugada. Esta alternativa entrega beneficios adicionales que potencian la estrategia previa al inicio del compromiso.

Universidad de Chile vs Coquimbo Unido: últimos partidos