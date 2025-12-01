Fue uno de los factores claves en la Final de Copa Libertadores. La historia en Lima pudo ser completamente distinta si es que el chileno Erick Pulgar dejaba al Flamengo con un jugador menos, luego de su criminal patada a Bruno Fuchs, defensor del Palmeiras.

El árbitro argentino Darío Herrera le perdonó la vida, lo que provocó el furioso reclamo del técnico rival Abel Ferreira, que tras el partido manifestó que “no puede decir (el juez) que no hubo intensidad porque mi jugador tiene toda la marca en la pierna“.

Con los ánimos más calmos y en plena celebración por la cuarta Copa Libertadores en la historia del Flamengo, la prensa brasileña le consultó a Pulgar por la acción polémica. Lejos de apaciguar los ánimos, dejó una frase que generó ruido en el gigante sudamericano.

La explicación de Pulgar por criminal patada en Libertadores

Según declaraciones reproducidas por Bolavip Brasil, el antofagastino afirmó que “aquí, si juegas una final al 100 por ciento, pasa esto. Si juegas al 10%, te expulsan. Como jugué al 100%, me quedé en la cancha. Estoy contento“.

Además, Pulgar tuvo palabras elogiosas para su técnico en Flamengo, Filipe Luis, de quien indicó que “siempre ha sido un maestro, incluso cuando era jugador dijo que sería entrenador. Para nosotros, es muy importante tenerlo aquí”.

“Su forma de ver el fútbol nos facilita todo. Incluso habla portugués, español, inglés, todo. Sabía cómo jugar esta Copa Libertadores y ahora toca disfrutarlo”, finalizó el mediocampista nacional, que tiene contrato con este club hasta diciembre del 2027.

Los números del chileno en 2025

Entre torneos locales, Copa Libertadores y Mundial de Clubes, Erick Pulgar disputó hasta ahora un total de 2.764 minutos en cancha durante 36 juegos, en los que anotó un gol y recibió 14 tarjetas amarillas. Además, ganó la Supercopa de Brasil.

¿Cuándo vuelve a jugar?

Flamengo tiene la oportunidad de poder coronarse como campeón del fútbol brasileño, si es que en su próximo juego, este miércoles 3 de diciembre ante Ceará en el Estadio Maracaná, se llevan la victoria. El encuentro arranca a las 21:30 horas.

